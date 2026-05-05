La fuerte crítica de una leyenda de Chelsea ante el presente del club.

Chelsea sufrió una categórica goleada este lunes a manos del Nottingham Forest. Fue en Stamford Bridge, ante su gente, y dejó a los Blues en el noveno puesto de la Premier League y, a falta de tres partidos, está fuera de los puestos de competencia europea para la próxima temporada.

La Premier League está en Disney+

El presente es durísimo, bajo el interinato de Calum McFarlane tras el segundo despido de entrenador en menos de cuatro meses, y John Obi Mikel, leyenda del club, reaccionó de la peor manera con la dirigencia actual, el Blue Co., a quien le achacó gran parte de la culpa de lo que está sucediendo con los Blues.

Obi Mikel criticó fuertemente a la directiva de Chelsea. (The Obi One Podcast)

“Si amas al club, es momento de decir algo. El club está yendo en la dirección equivocada. Y yo amo a este club, me lo ha dado todo, así que hablaré y espero que mis ex compañeros hagan lo mismo“, expresó Mikel en su podcast, The Obi One.

“BlueCo (la directiva actual), no quiere a nadie que haya representado al club durante la era de Roman Abramovich. A los que hemos construido este club. No nos quieren involucrados“, señaló el nigeriano, que concluyó con una contundente afirmación: “El ADN del club se perdió, no reconozco este Chelsea“.

Chelsea cayó fuera de puestos de competencias europeas. (Getty)

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El presente de Chelsea

Desde que Todd Boehly y el grupo Blue Co. se adueñaron del club en mayo del 2022, cientos de millones han sido invertidos en poner al equipo en una posición estelar en la Premier League y en el fútbol europeo. Sin embargo, el resultado ha sido completamente inverso.

Desde la llegada de Todd Boehly, Chelsea no tiene un rumbo claro. (Getty)

Salvo por la conquista de la Conference League y el Mundial de Clubes en el plazo de un mes, con Enzo Maresca, el Chelsea ha tenido una serie de años muy flojos, que poco reflejan la historia de un club acostumbrado a pelear la Premier League y jugar frecuentemente la Champions.

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Hoy el club no encuentra el rumbo, y la salida de dos entrenadores en la misma temporada son un claro reflejo de ello.

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