Tras el doblete en Copa del Rey, Chimy Ávila y Pellegrini mandaron un mensaje a Boca y todos sus pretendientes

No solo en Betis estaban atentos a la vuelta a la titularidad de Ezequiel Ávila para disputar ante Elche los octavos de final de la Copa del Rey, sino también los muchos clubes que están interesados en hacerle lugar sabiendo que Manuel Pellegrini ha priorizado otros nombres para el ataque.

Desde Boca en Argentina hasta Levante en la propia Liga de España, además de Pisa y Cremonese en la Serie A de Italia son algunos de los equipos expectantes de poder sumar al Chimy como refuerzo antes que termine enero. En ese sentido, el doblete que marcó el delantero este miércoles más que motivarlos los perjudica.

En primera instancia, fue Manuel Pellegrini el que destacó ante la prensa que incluso cuando le está tocando jugar menos que en la temporada anterior, Ávila sigue siendo muy importante para el equipo y no se está analizando dejarlo ir. “Todo lo que son especulaciones y rumores nunca me refiero a ellos, sobre todo en este mes de enero”, avisó el DT chileno.

Y explicó: “Venía jugando en la Copa casi todos partidos y lo volvió a hacer hoy. Me alegro mucho por esos dos goles. Le ha tocado gran temporada del Cucho (Hernández), pero tiene muchísimo gol, mucha técnica en balón detenido y remate. Ojalá esté siempre a ese nivel en la gran mayoría de partidos”.

El propio Chimy Ávila se mostró mucho más convencido de continuar en Betis que en cualquier otro momento de la temporada después de marcar el doblete que sirvió para el triunfo 2-1 sobre Elche y clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey.

“En lo personal, quiero tener revancha de la final de Copa que he jugado con Osasuna. Y qué mejor con el escudo del Betis, ¿no? Tengo contrato y pienso día a día en mi trabajo, en hacer las cosas bien acá. Lo que pueda pasar mañana nadie lo sabe”, expresó el delantero argentino.

¿Qué había dicho el agente de Chimy Ávila sobre el interés de Boca?

Días atrás, quien se había referido al futuro de Ezequiel Ávila y la posibilidad de que pudiera reforzar a Boca fue su agente Jorge Bilicich. “El Chimy está muy bien en Betis, que está en su mejor momento deportivo y financiero de su historia. No hay nada imposible en el fútbol pero hoy es complicado“, explicó en diálogo con Radio La Red.

¿Alcanza con jugar la Copa?

Más allá del entusiasmo que puede representar a nivel personal su doblete reciente en Copa del Rey ante Elche, lo cierto es que Chimy Ávila no ha recibido la oportunidad de alinear como titular en ninguno de los 19 partidos que lleva disputados Betis por LaLiga de España, mientras que en Europa League lo hizo en uno de seis.

Si ese panorama no cambia, el propio delantero podría considerar insuficientes las oportunidades que le brinda Manuel Pellegrini, sobre todo por entender que por lo hecho cada vez que le toca entrar es merecedor de algo más.

