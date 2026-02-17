Los últimos meses de Raheem Sterling están lejos de ser los mejores de su carrera. El futbolista que supo brillar con las camisetas de Liverpool y Manchester City estaba colgado en Chelsea desde hace seis meses por decisión de Enzo Maresca, y finalmente tuvo la posibilidad de irse tras una charla con el nuevo entrenador, Liam Rosenior.

Sin embargo, su nuevo destino tampoco llega sin sus dificultades, ya que el extremo inglés se convirtió en nuevo jugador del Feyenoord de los Países Bajos, y su llegada provocó que el equipo tuviera que cambiar de país para poder sumar a Sterling a sus entrenamientos.

Sterling (31) firmó con el Feyenoord tras su olvidable paso por Chelsea.

La insólita situación se debe a que Sterling todavía no tiene la VISA para poder “trabajar” en Países Bajos, y Robin van Persie, entrenador del club neerlandés, encontró la solución llevando a todo el equipo desde Rotterdam a entrenarse a Bélgica, que está a poco menos de 150 kilómetros, cruzando la frontera.

“Nos vamos por un día y medio o dos, no es tan lejos, no vamos a México. Lo hacemos por él, pero también para trabajar en el desarrollo de nuestro equipo. Nos permite tener tiempo para conversar y tener algo de diversión juntos”, explicó van Persie sobre la curiosa medida para incluir a Sterling en el equipo, aunque también reconoció que pasará un tiempo antes de que se ponga la camiseta de club.

Sterling no juega desde la Premier League 2024/25, cuando estaba a préstamo en Arsenal. (Getty)

“Trabaja con nosotros desde el martes, y pasará un tiempo antes de que esté listo. Me parece algo lógico, ya que hace seis meses no juega”, explicó el entrenador sobre el extremo de 31 años cuyo último partido fue el 25 de mayo de 2025, con la camiseta del Arsenal, en el cierre de la Premier League pasada.

Curiosamente, Sterling es el séptimo jugador con más partidos en la historia bajo el mando de Pep Guardiola, el cuarto que más goles convirtió, solo por detrás de Messi, Haaland y Agüero; y el quinto máximo asistidor con el español en el banquillo. En Países Bajos buscará reencausar su carrera, si logra acomodar todo para poder jugar.

Sterling es uno de los jugadores que mejor le rindió a Pep Guardiola en toda su carrera. (Getty)

