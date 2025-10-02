Es tendencia:
Europa League

Por qué no juega hoy Dibu Martínez en Feyenoord vs. Aston Villa por la Europa League

El arquero iba a ser titular, pero a último momento Unai Emery debió sacarlo de la alineación inicial.

Por Julián Mazzara

Dibu Martínez no juega vs. Feyenoord.
© Getty ImagesDibu Martínez no juega vs. Feyenoord.

Por la fecha 2 de la UEFA Europa League, en Países Bajos, Feyenoord recibe a Aston Villa y quien llamó la atención con su repentina ausencia fue Dibu Martínez. El arquero marplatense iba a ser titular, pero a último momento fue Unai Emery quien tuvo que colocar a Marco Bizot bajo los tres palos.

A horas de que Lionel Scaloni confirme la lista de convocados para los partidos amistosos que tendrá la Selección Argentina frente a sus pares de Venzuela y Puerto Rico, los cuales se disputarán en Estados Unidos, el Dibu Martínez podría ser una baja más que sensible.

Durante la entrada en calor previa al cotejo en Países Bajos, el ex Arsenal y Getafe sufrió una molestia muscular que lo privó de formar parte de la alineación titular ante el conjunto de Rotterdam. A raíz de ello, el entrenador dispuso que Bizot lo reemplace y que el arquero suplente sea el juvenil Sam Proctor.

Noticia en desarrollo…

Formaciones de Feyenoord vs. Aston Villa por la UEFA Europa League

Tabla de posiciones de la UEFA Europa League

