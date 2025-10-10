Tras recibir seis goles en dos partidos, Barcelona apuesta al fichaje de un defensor más joven que Lamine Yamal

El parate de la competencia oficial a nivel de clubes en Europa producto del desarrollo de una nueva doble fecha de Eliminatorias UEFA de selecciones rumbo al Mundial de 2026 llegó en un momento oportuno para dar a Hansi Flick mayor tiempo de análisis sobre las causas que llevaron a su Barcelona a hilvanar dos derrotas consecutivas, habiendo recibido seis goles en contra en tan solo dos partidos.

Más allá de la localía, caer 2-1 ante PSG en la fase de liga de una Champions League que lo encuentra como campeón defensor era una posibilidad concreta más allá de la decepción que generó; pero haber sido derrotado 4-1 en su visita a Sevilla por LaLiga de España sin dudas provocó un cimbronazo que exige respuestas y reacción tanto de parte de los futbolistas como del cuerpo técnico.

Donde ya se han puesto manos a la obra, sin embargo, es en la dirección deportiva que encabeza Deco, por considerar que la salida de Iñigo Martínez ha resentido de manera considerable la estructura defensiva del equipo y entender que es necesario salir a buscar en el mercado una manera de compensar ese déficit.

Según el diario Sport, el apuntado para cumplir con esa tarea es una joya incluso más joven que Lamine Yamal, el nuevo crack que ha forjado La Masía en el ataque. En este caso, se trata de Tylel Tati, defensor francés del Nantes de apenas 17 años que ya ha disputado seis partidos por Ligue 1 en la presente temporada, acumulando rendimientos que lo han puesto en la mira no solo del club español, sino también de otros desde la Premier League.

Tylel Tati, la joya de 17 años que Deco persigue en Francia.

“Destaca por su corpulencia, pero sorprende su buena salida de balón y rapidez. Es zurdo y su potencial en el juego aéreo es enorme. El Barça le ha espiado ya para comprobar sus prestaciones y no cabe duda que se trata de un futbolista interesante y con una proyección enorme”, se avanzó desde el portal español.

Tati cumplirá los 18 años en enero y la intención de Deco es poder contar con él apenas eso suceda, pues buscarán concretar su fichaje a inicios de 2026 para contar con él a lo largo de toda la segunda mitad de la temporada. Con contrato firmado con el club francés hasta 2028, su valor de mercado apenas es de 3 millones de euros según la última actualización de Transfermarkt, pero se estima que habrá una disparada de su precio en los próximos meses, por continuidad en el primer equipo, buenos rendimientos y la talla de los clubes que van por él.

Se impone la vuelta de Joan García

Otro condicionante que le ha costado caro al Barcelona fue la lesión de Joan García, arquero que llegó procedente del Espanyol y que había tenido buenas prestaciones en el inicio de la temporada. Wojciech Szczęsny no ha estado a la altura en la misión de reemplazarlo y en el club prenden velas para que su recuperación se de al menos para disputar El Clásico ante Real Madrid, programado para el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.