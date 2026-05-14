Tras su despido de Flamengo, Filipe Luis es el principal candidato para Bayer Leverkusen

A comienzos del mes de marzo, Flamengo despidió a Filipe Luis, luego de conocerse que el entrenador había negociado con BlueCo, grupo propietario de Chelsea, mientras dirigía al Mengao. El brasileño lleva sin club desde entonces, aunque ahora existe la posibilidad de que pueda emigrar al fútbol europeo con el Bayer Leverkusen.

Reporta Patrick Berger, de Sky Sports Alemania, que Filipe Luis es el principal candidato de la directiva del club para hacerse con el puesto a partir de la próxima temporada, tras una decepcionante campaña con Kasper Hjulmand. El danés llegó al Leverkusen en septiembre, tras un imprevisto despido de Erik ten Hag luego de sólo tres partidos al mando del equipo.

El Leverkusen tuvo una temporada decepcionante, en la que no peleó por nada. (Getty)

El Leverkusen marcha sexto en la presente Bundesliga, aunque puede llegar a alzarse con el cuarto puesto si se dan ciertos resultados en la última fecha. Números que, de igual forma, son bastante decepcionantes para un equipo que dos años atrás hacía historia ganándole la liga al poderoso Bayern Múnich, entre otros títulos que consiguió y que venía de jugar la final de la Europa League en aquella campaña. En aquel entonces, con Xabi Alonso al mando.

En cualquier caso, para Filipe Luis significaría su primera oportunidad en el fútbol europeo tras un exitoso paso por el Flamengo, club en el cual se retiró como futbolista y en el que automáticamente debutó como entrenador.

Tras ganarlo todo y ser despedido en Flamengo, Filipe Luis podría tener su estreno en Europa. (Getty)

Publicidad

En su año y medio al frente de la institución, ganó todo a nivel local (Brasileirao, Copa de Brasil, Supercopa de Brasil y dos Campeonatos Carioca), además de la Copa Libertadores 2024/25.

La particular salida de Filipe Luis de Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, Presidente de Flamengo, despidió a Filipe Luis luego de la derrota en la Recopa Sudamericana contra Lanús, y luego de conocer que mientras negociaba la renovación de su contrato, también estaba en charlas para dar el salto a Europa con Chelsea, club en el cual jugó.

“Hace dos semanas, descubrió que durante el proceso de renovación de contrato, Filipe Luís estaba negociando con BlueCo, grupo propietario de Chelsea”, reportó UOL Esport en aquel momento. “En medio de las conversaciones, el entrenador pasó 3 días sin responder a Flamengo, lo que irritó mucho a la directiva“, explicó el medio.

Publicidad

Sin embargo, cuando Filipe se enteró de que la oportunidad no estaba en Chelsea, sino en Racing de Estrasburgo y a Chelsea en un mediano plazo, reanudó las negociaciones con Flamengo. Para entonces Baptista “se sintió engañado por la situación y la relación entre las partes se volvió aún más turbulenta”.

En síntesis