Tras fichar a Equi Fernández y al Diablito Echeverri, Ten Hag podría ser despedido de Bayer Leverkusen a 2 meses de asumir: el motivo

Después de un paso con más pena que gloria por Manchester United y del cual fue despedido tras un pésimo comienzo de temporada hace apenas un año, Erik Ten Hag se convirtió en nuevo entrenador de Bayer Leverkusen durante el receso de junio y julio. Sin embargo, las primeras semanas estuvieron muy lejos de ser lo esperado por todas las partes y podría ser despedido antes de tiempo.

Durante este mercado de pases que todavía le quedan algunas horas para realizar movimientos de último momento, el elenco alemán contrató a dos futbolistas argentinos pedidos por el director técnico: Ezequiel Fernández y Claudio Echeverri. Y aunque uno recién tuvo su debut y el otro está próximo a estampar la firma, ambos podrían perder terreno tras la salida del neerlandés.

La situación es crítica: si Bayer Leverkusen pierde este sábado, Ten Hag estará en la cuerda floja. Según informó BILD, su puesto de trabajo entrará en peligro si no logra sumar de a tres unidades en el compromiso ante Werder Bremen por la segunda jornada de la Bundesliga. Pese a que el campeonato acaba de empezar, la conclusión de la cúpula dirigencial es más que contundente.

Los dirigentes de la institución consideran que el entrenador tiene los jugadores adecuados para tener mejores resultados y mucho mejor nivel de juego sobre el campo de juego, aunque el plantel sufrió fuertes modificaciones respecto a la última temporada. Sin embargo, del lado del DT solo se enfocan en los entrenamientos y en la preparación del partido que es bisagra.

Erik Ten Hag, director técnico neerlandés de Bayer 04 Leverkusen. (Getty Images)

El problema tuvo como fecha de inicio un amistoso de pretemporada cuando Bayer Leverkusen perdió 5-1 contra la Sub-20 de Flamengo. Luego disputó otros cotejos de preparación y en el inicio de la temporada cayó 2-1 frente a Hoffenheim por la primera fecha del torneo. A eso se le suma el desempeño sobre el césped, que está muy lejos de lo conseguido por Xabi Alonso.

Publicidad

Publicidad

Equi Fernández y Echeverri, las claves

En este nuevo ciclo, Ten Hag pidió sumar a Fernández y Echeverri a su plantel que atraviesa una renovación. Mientras que la llegada de Equi es a través de una compra por 30 millones de euros más la inclusión de un 15% de futura venta para Al-Qadsiah, el arribo del Diablito es en condición de préstamo por una emporada, por lo que luego deberá volver a Manchester City.

De todas maneras, tanto el surgido de las divisiones inferiores de Boca como el formado en River, se incorporaron a Bayer Leverkusen donde comparten vestuario con otro argentino: Exequiel Palacios, uno de los líderes del equipo. Por ese motivo, los tres volantes albicelestes podrían ser los dueños absolutos del mediocampo del conjunto alemán y dar vuelta esta crítica situación.

ver también Tras ser ignorado por un Manchester United en crisis, Dibu Martínez interesa en un equipo de la Champions League