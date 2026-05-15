Tuvo un paso fallido por River, lo secuestraron en México y ahora descendió en España: el mal momento de Nicolas Fonseca

El volante uruguayo llegó al conjunto español a comienzos de 2026, luego de jugar un año en León de la Liga MX.

Real Oviedo enfrentó a Real Madrid en el Bernabéu y cayó por 2 a 0. A falta de dos jornadas para el cierre de LaLiga, los asturianos quedaron condenados a jugar en Segunda División en la próxima temporada ya que con seis puntos por jugarse, están a diez del decimonoveno. Entre los futbolistas que jugaron contra el Merengue aparece Nicolás Fonseca, ex mediocampista de River.

Nicolás Fonseca llegó a Real Oviedo a comienzos de 2026, luego de pasar el 2025 en León de México. Su paso por el fútbol mexicano estuvo marcado por un dramático momento que vivió en febrero cuando sufrió un secuestro exprés en una situación de robo.

Cabe destacar que Fonseca llegó a Real Oviedo a préstamo por seis meses, si bien no se sabe qué será de su futuro, se estima que se marchará del conjunto español y regresará a León, aunque todavía no se puede afirmar que allí continuará su carrera.

Nicolás Fonseca ante Real Madrid. (Foto: Getty).

Nicolás Fonseca tuvo bastante participación en el tramo final de LaLiga. Desde que arribó a Real Oviedo disputó 885 minutos distribuidos en 17 partidos, recibió 7 tarjetas amarillas y no marcó goles. El uruguayo llegó al conjunto asturiano sabiendo que el objetivo principal era mantener la categoría, algo que finalmente no pudo conseguir.

El paso de Fonseca por River

A mediados de 2023, River compró a Nicolás Fonseca, aunque lo dejó a Montevideo Wanderers durante seis meses. Su arribo efectivo al Millonario sucedió a comienzos de 2024 y tuvo como entrenadores a Martín Demichelis y a Marcelo Gallardo. Producto de algunas lesiones, el uruguayo jugó bastantes partidos, pero nunca logró establecerse y luego de un año se marchó a León de México. Su ciclo en Núñez lejos estuvo de ser destacado.

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