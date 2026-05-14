Cómo ver Real Madrid vs. Real Oviedo por LaLiga 2025-2026: qué canal lo pasa por TV, formaciones y a qué hora empieza

En el Santiago Bernabéu, se enfrentan bajo el marco de la fecha 36 de LaLiga, donde la visita ya no tiene chances de evitar el descenso.

Este jueves 14 de mayo, se enfrentan Real Madrid y Real Oviedo por la fecha 36 de LaLiga 2025-2026 en el Estadio Santiago Bernabéu. El árbitro es Ricardo De Burgos Bengoetxea y en el VAR está Jorge Figueroa Vázquez.

Tras lo que fue la derrota frente a Barcelona, que se proclamó campeón, el Merengue buscará terminar el certamen lo más arriba posible, mientras que los dirigidos por Guillermo Almada intentarán terminar el campeonato lo más decoroso posible tras consumarse el descenso.

Antonio Rüdiger y Salomón Rondón en el cruce correspondiente a la primera ronda de LaLiga.

¿Qué canal pasa Real Madrid vs. Real Oviedo por LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Real Oviedo, correspondiente a la fecha 36 de LaLiga 2025-2026, podrá visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de DSports. Por streaming, se puede observar a través de DGO.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Real Oviedo por LaLiga?

Real Madrid y Real Oviedo se enfrentarán este jueves 14 de mayo, desde las 16:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Santiago Bernabéu.

La formación de Real Madrid vs. Real Oviedo

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, David Alaba, Álvaro Carreras; Franco Mastantuono, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz; Vinícius Júnior y Gonzalo García. DT: Álvaro Arbeloa.

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La formación de Real Oviedo vs. Real Madrid

Aarón Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Rahim Alhassane; Ilyas Chaira, Nicolás Fonseca, Santiago Colombatto, Thiago Fernández; Alberto Reina y Federico Viñas. DT: Guillermo Almada.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Real Oviedo, país por país?