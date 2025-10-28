Liga de Naciones: Argentina empató con Uruguay con un gol de la joya de River de apenas 16 años

Fue un cabezazo de esos que valen doble. En el final del partido, cuando Argentina ya había agotado sus energías en el Centenario de Montevideo, en una jornada en la que siempre tuvo que remar de atrás, en la que nunca pudo hacer pie, Annika Paz se elevó para empujarla al gol y cerrar el 2-2 con Uruguay en la segunda fecha de la Liga de Naciones, que clasificará a dos equipos de forma directa al Mundial de Brasil 2027. Y otros dos irán a repechaje.

La Selección de Germán Portanova llegaba con pie firme al segundo partido después de la victoria del viernes 3 a 1 ante Paraguay, pero aunque tuvo chances en la primera parte, le costó bastante acomodarse ante la presión de las locales, que debutaban luego de tener fecha libre.

Con una Belén Aquino endiablada (de hecho, metió el 2-1) por momentos el equipo se replegó para evitar los desbordes por los costados, aunque nunca perdió sus intenciones ofensivas. Sin embargo, las primeras chances de abrir el marcador fueron de la albiceleste.

Primero con Eliana Stábile, cuando la arquera uruguaya Agustina Sánchez salió mal, la Zurda logró recuperar la pelota en el medio y desde tres cuartos de cancha intentó un tiro con puntería, pero que encontró a las defensoras locales cubriendo las espaldas y despejando en la línea.

Más tarde fue Agostina Holzheier quien ganó bien en área y definió de zurda, aunque la pelota salió desviada y dio del lado de afuera de la red. La tercera chance clarísima del equipo fue en los pies de Florencia Bonsegundo, con un remate frontal que se fue cerca. Un tiro libre de Bonse que tapó la aquera también generó peligro, aunque luego terminó en córner.

Sin embargo, el primer cimbronazo llegó a los 25, cuando tras una corrida de Carballo y un centro atrás que Stábile no logró despejar bien, Karol Bermúdez metió de media distancia. El alivio llegó con el VAR: hubo posición adelantada. Pero fue un aviso, que se concretó 9 minutos después cuando Uruguay logró abrir el marcador.

Pereyra convirtió por segundo partido consecutivo. Foto AFA

Luego de un tiro libre de Stephanie Lacoste encontró a la defensa corriendo hacia el balón y ni Vanina Preninger ni la arquera Solana Pereyra pudieron despejar lo que pareció un desvío de Carballo. Con algunas intervenciones esporádicas, Argentina se fue al descanso abajo en el marcador.

La 10 y la nueva

Las dirigidas de Portanova salieron dispuestas a buscar la paridad y lo consiguieron. Maricel Pereyra, autora del 3-1 ante Paraguay, anotó su segundo tanto en esta Liga de Naciones, esta vez con un tiro bárbaro de media distancia, aprovechando un mal despeje de la defensa local. El gol de la número 10 trajo algo de alivio y dos cambios: salieron Stábile y Yamila Rodríguez e ingresaron Paulina Gramaglia y Milagros Martín. Puesto por puesto.

Pese a que Argentina se paró algo mejor que en el primer tiempo, a los 26 otras vez las locales -que cuentan con una camada de jugadoras que vienen compitiendo juntas desde la Copa América 2022- se pusieron en ventaja, esta vez gracias a Aquino. Parecía sentenciado el resultado, no porque faltaran chances para Argentina, que tuvo varias.

Hasta que a los 44, el centro de Bonsegundo encontró la cabeza de Annika Paz, que había ingresado a los 30 del segundo tiempo. La delantera de River es la más joven de la delegación: cumple 17 años el 16 de noviembre. En su primer partido con Argentina, ya se despachó con un gol. La goleadora hace rato que se destaca en el Millonario, primero en las Inferiores y ahora en Primera. Y hace bastante que es parte del elenco estable de las selecciones menores y ahora en la Mayor.

Con el gol de Paz, Argentina repitió el resultado del último partido con Uruguay: fue 2-2 en el partido por el tercer puesto de la Copa América. Además, logró sumar cuatro puntos en sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones. Una buena cosecha pensando en lo que se viene: el 2 de diciembre recibirá a Bolivia por la fecha 4 (tendrá libre la fecha 3).

Partidos de la segunda fecha

Uruguay 2 – Argentina 2

Chile 5 – Bolivia 0

Paraguay 1 – Venezuela 2

Ecuador 1 – Colombia 2

El fixture de Argentina

Fecha 1 – 24 de octubre de 2025 Argentina 3 – Paraguay 1 (L)

Fecha 2 – 28 de octubre de 2025 Uruguay 2 – Argentina 2 (V)

Fecha 3 – 28 de noviembre de 2025: LIBRE

Fecha 4 – 2 de diciembre de 2025 Argentina – Bolivia (L)

Fecha 5 – 10 de abril de 2026 Chile – Argentina (V)

Fecha 6 – 14 de abril de 2026 Venezuela – Argentina (V)

Fecha 7 – 18 de abril de 2026 Argentina – Colombia (L)

Fecha 8 – 5 de junio de 2026 Argentina – Perú (L)

Fecha 9 – 9 de junio de 2026 Ecuador – Argentina (V)