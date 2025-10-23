Liga de Naciones femenina: formato, dónde ver y a qué hora juega la Selección Argentina ante Paraguay

El fútbol femenino de Sudamérica dio un paso esperado pero no por menos importante: por primera vez se jugará una eliminatoria para clasificar al Mundial de Brasil, que se disputará en el 2027. Argentina comenzará su camino hacia su tercera Copa del Mundo consecutiva este viernes, a las 20 y en el Diego Armando Maradona. Su primer rival será Paraguay.

El equipo de Germán Portanova viene de lograr la clasificación a los últimos dos mundiales: a Francia 2019 llegó luego de disputar un repechaje con Panamá; y a Australia/Nueva Zelanda entró por haber logrado el tercer puesto en la Copa América 2022. Ahora comienza el camino a Brasil 2027 y buscará por primera vez llegar a su tercera cita mundialista consecutiva.

Kishi Núñez, de Boca, es una de las citadas. Foto AFA.

“La verdad que es hermoso poder jugar esta clase de partidos. Hicimos una Copa América superando lo soñado y ahora seguiremos en la misma línea. Teníamos dudas de cómo íbamos a llegar ahora y estamos en un buen momento”, dijo el entrenador nacional en la rueda de prensa del miércoles en el predio Lionel Messi.

Para afrontar el partido ante Paraguay, el DT citó a 28 jugadoras del ámbito local e internacional. Las históricas Florencia Bonsegundo, Aldana Cometti, Sophia Braun, y Yamila Rodríguez serán parte del equipo que hará su debut en la competencia. Además, del exterior se sumaron Paulina Gramaglia, Milagros Martín, Daiana Falfán, Abigail Chávez, Sofía Domínguez y Margarita Giménez.

Del fútbol local dirán presente la delantera de Boca Kishi Núñez, la volante de San Lorenzo Vanina Preininger, Adriana Sachs de Racing y Annika Paz de River, entre otras representantes de los equipos grandes de Buenos Aires. También habrá jugadoras de Belgrano y Newell’s.

Luego de enfrentar a Paraguay, Argentina viajará a Uruguay para enfrentar a la selección local el 28 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo.

El torneo

La Liga de Naciones fue el torneo que creó CONMEBOL para que, al menos en este próximo Mundial, las selecciones sudamericanas puedan obtener su cupo. Hasta ahora, la Copa América era el torneo que definía las clasificaciones a todos las competencias importantes: Juegos Olímpicos, Panamericanos y Mundial.

En la búsqueda de jerarquizar el fútbol femenino de este lado del mundo y de mejorar la competencia entre las selecciones es que se creó la Liga, que dará dos cupos directos, ya que Brasil está clasificado por ser país anfitrión. Habrá, además, dos cupos para un repechaje internacional, con fecha y sede a definir por la FIFA.

Portanova en uno de los entrenamientos en Ezeiza. Foto AFA.

Las nueve selecciones restantes se enfrentarán a una sola rueda a lo largo de nueve jornadas (cuatro ventanas) de competencia distribuidas durante las Fechas FIFA ya asignadas: del 24 de octubre al 9 de junio del 2026. En cada fecha habrá un equipo que no tendrá competencia.

Luego de las primeras dos fechas (Paraguay y Uruguay para Argentina), se jugará la tercera y cuarta en noviembre-diciembre 2025; quinta, sexta y séptima en abril 2026; octava y novena en junio 2026.

Cada selección jugará cuatro fechas como local y otras cuatro como visitante, lo que fue definido por sorteo a fines de julio. Se disputará un total de 36 partidos entre Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela y Colombia.

El fixture de Argentina

Luego de los partidos entre Paraguay y Uruguay en las ventanas 1 y 2, Argentina tendrá libre en la tercera, a fines de noviembre. Retomará la competencia el 2 de diciembre recibiendo a Bolivia.

Fecha 1 – 24 de octubre de 2025 Argentina – Paraguay (L)

Fecha 2 – 28 de octubre de 2025 Uruguay – Argentina (V)

Fecha 3 – 28 de noviembre de 2025: LIBRE

Fecha 4 – 2 de diciembre de 2025 Argentina – Bolivia (L)

Fecha 5 – 10 de abril de 2026 Chile – Argentina (V)

Fecha 6 – 14 de abril de 2026 Venezuela – Argentina (V)

Fecha 7 – 18 de abril de 2026 Argentina – Colombia (L)

Fecha 8 – 5 de junio de 2026 Argentina – Perú (L)

Fecha 9 – 9 de junio de 2026 Ecuador – Argentina (V)

Transmisión y entradas

Argentina volverá a jugar en la Ciudad de Buenos Aires luego de dos décadas. El último partido que jugó fue justamente en el estadio de Argentinos Juniors, en agosto del 2005. Y, casual o no, ante el mismo rival. En aquel partido, el equipo ganó 2 a 0 con goles de la histórica xeneize Andrea Ojeda.

Esta vez, el partido podrá verse por el Youtube oficial de la AFA, que adquirió los derechos digitales para transmitir todos los partidos que juegue la Selección. Por el momento, no se verán por televisión abierta ni cable.

Las entradas para el partido podrán adquirirse únicamente online a través de la plataforma deportick. Las generales tienen un costo de 10.000 pesos y las plateas, 20.000. La parcialidad visitante tendrá su espacio en la popular, con un costo de 10.000 pesos también.

