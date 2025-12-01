¡Entre las mejores cuatro! Argentina goleó a Colombia en el Mundial de Futsal Femenino

Sigue a paso firme la Selección de Futsal Femenino que dirige Nicolás Noriega. Por el partido de cuartos de final, el equipo venció 4 a 1 a Colombia y se clasificó a las Semifinales del primer mundial de la disciplina que se está disputando en Filipinas. Ahora espera rival del partido que jugarán Portugal e Italia este martes.

El equipo nacional se clasificó a los play offs con puntaje ideal: tres ganados, 14 goles a favor y apenas tres en contra. Colombia, por su parte, llegó tras clasificarse segunda en el grupo B, detrás de España.

Argentina se metió entre los cuatro mejores del mundo. Foto AFA.

El partido, que se jugó en el PhilSports Arena de Manila, comenzó a las 7 de la mañana hora argentina y antes de los cinco minutos, el seleccionado ya se había puesto en ventaja con el primero de los goles de Lucía Rossi, jugadora de Ferro, después de un saque de banda y de un potente remate al arco que dejó a la arquera Ovalle sin poder reaccionar.

Un minuto después, la combinación excepcional entre Carina Núñez y Silvina Nava terminó en el 2 a 0 para el equipo albiceleste: taco, remate y puntinazo. El tercero, también en el mismo arco y antes de los 10 minutos: otro saque de banda, remate de Rossi que contó con la fortuna del pique antes de que la pelota llegue a la arquera y por eso terminó en la red.

Antes del cierre del primer tiempo, llegó el descuento colombiano: Laura Bustos ganó el segundo palo y aprovechó para darle vida al equipo. En el segundo, el rival salió a buscar recomponerse, pero se encontró con un equipo ordenado y una defensa que defendió su arco con uñas y dientes. Y que supo aprovechar el momento para dar el último golpe: otro saque de banda buscó esta vez la ubicación de Nava, que sólo tuvo que tocarla para sellar el resultado: 4-1 y a semis.

Así, con solidez, Argentina se metió entre las cuatro mejores selecciones del mundo. Aún resta saber cuáles serán las otras: España ya confirmó su lugar en las semifinales, tras vencer a 6 a 1 a Marruecos. Este martes se enfrentarán Portugal e Italia (a las 7AM), de donde saldrá el rival de Argentina; y por la otra llave lo harán Brasil y Japón (a las 9.30).

Cuándo juega Argentina

Argentina jugará su próximo partido el viernes 5 de diciembre, a las 7 de la mañana. La otra semifinal será a las 9.30. La final será el domingo 7 a las 8.30 (partido por el tercer puesto a las 6). Todos los partidos se pueden ver por la web y la App de FIFA+.

Argentina y una gran victoria ante Colombia. Foto AFA.

Este es el primer Mundial organizado por FIFA que se realiza. Luego del reclamo de las jugadoras durante más de 10 años, en el 2022 Gianni Infantino anunció la primera edición de la competencia que reúne a las mejores 16 selecciones del Mundo. Conmebol contó con tres representantes: Brasil, Colombia y Argentina.