Tras caer ante Portugal, Argentina irá por el bronce ante España en el primer Mundial de futsal femenino

“En el primer tiempo fueron muy superiores a nuestro equipo. Planteamos una estrategia que nos salió mal, las jugadoras siempre dejan todo”. Nicolás Noriega intentó explicar las razones de un resultado que duele, aunque en el balance la actuación de Argentina sigue siendo histórico. Por las semifinales del Mundial femenino de Futsal, la Selección cayó 7 a 1 ante Portugal y ahora irá por el bronce ante España.

Argentina cayó en las semis. Foto AFA

Argentina llegó a esta instancia invicta y sin haber recibido más de dos goles en un mismo partido. Sin embargo, desde el inicio las europeas marcaron la superioridad y el equipo pareció no tener reacción ante la escalada ofensiva rival. Fue una seguidilla de goles durante el primer tiempo, del que se fueron al descanso ya con un resultado consumado: 0-6.

Lidia Moreira, en dos oportunidades, otros dos de Fifo, Janice Silva y Ana Azevedo fueron las goleadoras de la primera etapa para el equipo que dirige Luis Conceicao. El seleccionado no lograba achicar los espacios mientras en el estadio PhilSports Arena de Filipinas Portugal seguía buscando el arco de Trinidad D’Andrea.

Ya en el segundo tiempo, Inés Matos convirtió el séptimo para su equipo mientras que Mailén Romero fue la autora del descuento, sobre el final del partido. Para este cotejo, Noriega no pudo contar con una de sus figuras, la jugadora de Torreblanca Melilla CF Silvina Nava, una de las asistidoras del equipo, quien debió cumplir una suspensión.

Tras la caída en las semifinales, Argentina ahora deberá afrontar un último partido en la competencia: irá ante España, que cayó 4 a 1 con Brasil en la otra semifinal. El partido se jugará el domingo a las 6 de la mañana. Se podrá ver por la web y app de FIFA+ de manera libre y gratuita. La final entre Portugal y Brasil será el domingo a las 8.30.

Argentina se vio sorprendida por Portugal. Foto AFA.

Argentina y Portugal sólo se habían enfrentado una vez en el 2011: fue victoria de las lusas por 5-2. Ana Catarina Pereira y Ana Azevedo jugaron ese partido y hoy estuvieron presentes. Este único antecedente obedece también a la falta de cruces entre las selecciones europeas y sudamericanas por la falta de competencia internacional. El Mundial abrirá un puente seguramente para que exista más competencia entre todas las selecciones del mundo.

El camino de Argentina

Argentina llegó a esta instancia luego de clasificarse primera e invicta del grupo A del primer Mundial de la disciplina. Fueron tres jugados, tres ganados, 14 goles a favor y tres en contra. Venció a Marruecos 6 a 0 en el primer partido de la competencia (siendo Ana Ontiveros la primera jugadora en la historia en marcar en una Copa del Mundo de futsal femenino); luego le ganó 3 a 2 a Polonia y cerró con un 5 a 1 ante Filipinas, país anfitrión.

Por los cuartos de final, superó a Colombia, por 4 a 1 y se metió entre los tres mejores equipos del mundo. La Selección llegó a este Mundial luego de ser subcampeona en la Copa América 2025 (un torneo que cambió varias veces de nombre) disputada y ganada por Brasil, una de las máximas potencias y que ahora irá en busca de su primer trofeo.

Argentina irá ante España. Foto AFA.

Argentina fue tres veces subcampeona de América: en Paraguay 2019, Argentina 2023 y en este 2025. También fue subcampeona en Venezuela 2011. Desde el 2005 y a excepción del 2015 que ganó Colombia, el resto los torneos fueron ganados por Brasil (8 títulos en total).

El plantel

Ellas son Trinidad D’Andrea (Secla), Luciana Natta (All Boys), Silvina Espinazo (Racing Club), Carina Núñez (Nueces de Ronda Atlético Torcal), Macarena Espinoza (Ferro Carril Oeste), Ana Ontiveros (Estrela Futsal Cortegada), Lucía Rossi (Ferro Carril Oeste), Silvina Nava (Torreblanca Melilla CF), Lara Villalba (Ferro Carril Oeste), Agostina Chiesa (Racing Club), Julia Dupuy (Associació Esportiva Penya Esplugues), Mailén Romero (Agrupación Deportiva Ceuta FC), Melina Quevedo (Racing Club) y Melany Orellana (Secla)