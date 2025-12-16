Belgrano se consagró campeón por primera vez en AFA de la mano del equipo femenino

Si hay algo que no le falta a Belgrano es el apoyo de su gente. Ocurrió cuando ascendió a Primera y también el fin de semana que definió el torneo ante Racing. Pese a llegar a la revancha con un 0-1 en contra, la gente copó el Gigante de Alberdi y logró darle un marco impresionante en busca de la hazaña, que finalmente ocurrió: ganó 2-0 y se consagró por primera vez en su historia como campeón del fútbol femenino de AFA en la máxima categoría.

Un total de 26.000 personas coparon las tribunas del estadio, lo mismo que ocurrió cuando en el 2022 logró el ascenso a Primera. En aquel partido ante Puerto Nuevo también en Alberdi hubo récord de público, con bengalas celestes decorando la salida del equipo, miles de papelitos y un aliento constante. Si algo no les faltó a las Piratas fue apoyo de su gente desde que llegaron al fútbol de AFA.

El Gigante estuvo con las tribunas estalladas. Foto: Belgrano

Es que lo de Belgrano en el femenino no es de ahora: con bases sólidas en la Liga Cordobesa (23 títulos), en el 2021 apostó por sumarse al fútbol de AFA. El objetivo era claro: llegar a Primera. Lo logró a toda velocidad: a fines de aquel primer año subió a Primera B, tras vencer a Claypole 5-4 en una final espectacular. Al año siguiente no se conformó: el 2022 fue el ascenso a Primera.

Ese mismo año, se clasificó a la Copa Federal, pero por haber ganado en las eliminatorias del Interior. Llegó a la final en su primera vez, cayendo ante River 2-0. Con un dato particular: la entrenadora millonaria fue nada menos que Daniela Díaz, la DT con la que el equipo cordobés había logrado el ascenso tiempo atrás.

Ya en primera también hizo historia: llegó a la final del torneo con Boca, que lo venció en el Complejo Pedro Pompilio. El equipo había sumado largas horas de viaje en micro y llegó con el cansancio lógico para definir un torneo durísimo. Cayó, sí, pero con el orgullo intacto.

Este año fue por más: fue segundo en el primer torneo del 2025. Y tuvo su revancha inmediata en el Clausura, llegando a la final con Racing que puso el Cilindro pero se fue a Córdoba con apenas un gol de ventaja (Rocío Bueno convirtió el gol del triunfo en Avellaneda).

El partido

Para la revancha, Racing perdió a una de sus piezas claves: en el partido en el Cilindro, Serena Rodríguez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Una baja sensible para el equipo de Bracamonte.

Ya a los cuatro minutos del primer tiempo las Piratas marcaron la diferencia: la Bestia Mayra Acevedo puso en ventaja a su equipo, anticipándose a todas en el área después de un buscapié de Lourdes Rodríguez, bien abierta por izquierda.

Alberdi fue una fiesta. Fotos Belgrano.

Belgrano siguió insistiendo, con extremas bien abiertas, aprovechando los espacios que dejaba su equipo rival. A los 29, aprovechó una desinteligencia en el área, tras un tiro libre de Romina Núñez. La uruguaya Alaides Paz encontró una pelota corta de la arquera Bobadilla, y con el arco delante suyo remató para el 2-0. Así, con ese resultado, no había penales. Había que sostenerlo más de un tiempo.

Racing tuvo el descuento después de una jugada preparada, y más tarde tras un centro de Otazú, que casi termina en el 3-0 tras la contra. Ya en el segundo, las locales se hicieron sentir, ya con el resultado a su favor y pudieron haber aumentado en varias oportunidades. Con la expulsión de Otazú a los 22 minutos, ya se le hizo cuesta arriba a Racing, aunque con apenas un gol ya forzaba la definición.

Racing no pudo conseguir ese gol pese a algunas chances en el final (una de Maregatti pasó muy cerca y otra de Bueno que hizo temblar el Gigante) y llegó el pitazo final para la consagración de Belgrano. Así, con el título del equipo femenino, el equipo cordobés consiguió su primera estrella en el fútbol de AFA.

Lo que viene

No es el final del año para el equipo dirigido por Mariana Pomu Sánchez, histórica de las Piratas. Ahora deberá ir en busca del único cupo que tiene Argentina para jugar la Copa Libertadores femenina. Se enfrentará a Newell’s, campeón del primer torneo.

El partido se jugará en San Francisco, Córdoba, en el estadio Juan Pablo Francia de Sportivo Belgrano. Será el domingo 20 de diciembre a las 19.30.

Los cupos de Libertadores los otorga Conmebol según un ranking histórico. Además del cupo individual para cada país (para el campeón de cada liga), los otros diez países se dividen los otros seis cupos, además del vigente campeón y un equipo adicional del país anfitrión. De esta manera, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay se aseguran dos cupos cada uno.

La Copa, que se disputará en Uruguay, ya tiene a Corinthians clasificado como último campeón (que además jugará la Copa de Campeonas FIFA). Este domingo se conocerá al representante argentino, entre Belgrano y Newell’s. En caso de que la Conmebol le entregue un cupo más a la Argentina, será para el equipo perdedor de este partido.

El mensaje de Milito

No fue un fin de semana fácil para Racing. Tras caer en el masculino con Estudiantes, la alegría tampoco pudo llegar de la mano del femenino. Diego Milito, presidente de la Academia, dejó un sentido mensaje en las redes para las jugadoras y el cuerpo técnico, que llegaron por primera vez a una definición del torneo de Primera.

