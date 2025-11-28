Argentina hace historia en el Mundial de futsal femenino: clasificaron a cuartos invictas y ahora van con Colombia

El primer Mundial de Futsal femenino fue un sueño que este año está cristalizándose. Argentina fue una de las pioneras en sus reclamos a la FIFA para poder disputar una Copa del Mundo y en esta primera edición que se está disputando en Filipinas. Tres jugados, tres ganados, 14 goles a favor y tres en contra. Su próximo partido será el lunes por los cuartos de final y nada menos que ante Colombia.

Argentina fue parte del Grupo A del Mundial, junto con Marruecos, Polonia y las anfitrionas. El equipo dirigido por Nicolás Noriega goleó 6-0 en el primer partido: Ana Ontiveros inscribió su nombre en la historia al ser la autora del primer gol en la historia de los mundiales, ya que el equipo nacional abrió la competencia.

Silvina Nava, una de las figuras de Argentina. Foto FIFA.

Después tuvo un duro partido ante Polonia, que fue victoria 3 a 2 pero en el que sufrió la expulsión de una de sus figuras: Silvina Nava. La arquera Trinidad D’Andrea fue una de las grandes estrellas para lograr la clasificación a cuartos ya en la segunda fecha.

Por el tercer partido y ante las locales, Argentina volvió a mostrar solidez y logró ponerse 5 a 0 para luego recibir el gol del descuento. Capacidad goleadora, inteligencia en los momentos claves y solidez fueron grandes características del equipo que ahora comenzará la competencia más fuerte en los Play Offs, buscando llegar lo más lejos posible.

El torneo cuenta con 16 selecciones divididas en cuatro por cada zona. Las dos primeras de cada zona avanzarán a los cuartos de final. Además, de Argentina, Brasil y Colombia son los otros representantes sudamericanos. El resto de los equipos Canadá, República Islámica de Irán, Italia, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Panamá, Filipinas, Polonia, Portugal, España, Tanzania y Tailandia.

La Selección nacional llegó a este Mundial luego de ser subcampeona en la Copa América 2025 (un torneo que cambió varias veces de nombre) disputada y ganada por Brasil, una de las máximas potencias. Es la tercera vez consecutiva que Argentina logra esa posición: en Paraguay 2019, Argentina 2023 y este año. También fue subcampeona en Venezuela 2011. Desde el 2005 y a excepción del 2015 que ganó Colombia, el resto los torneos fueron ganados por Brasil (8 títulos en total).

El plantel

Argentina cuenta con un plantel con muchas jugadoras que disputan la liga local, que es una de las más competitivas. En el equipo hay representantes de Secla, Racing, All Boys (actual subcampeón de la Copa Libertadores) y Ferro y otras que juegan en el exterior.

Argentina en la previa del primer Mundial. Foto AFA.

Ellas son Trinidad D’Andrea (Secla), Luciana Natta (All Boys), Silvina Espinazo (Racing Club), Carina Núñez (Nueces de Ronda Atlético Torcal), Macarena Espinoza (Ferro Carril Oeste), Ana Ontiveros (Estrela Futsal Cortegada), Lucía Rossi (Ferro Carril Oeste), Silvina Nava (Torreblanca Melilla CF), Lara Villalba (Ferro Carril Oeste), Agostina Chiesa (Racing Club), Julia Dupuy (Associació Esportiva Penya Esplugues), Mailén Romero (Agrupación Deportiva Ceuta FC), Melina Quevedo (Racing Club) y Melany Orellana (Secla)

Cómo sigue

El próximo lunes, Argentina deberá enfrentarse a Colombia, segundo en el grupo B por debajo de España, que ganó todos sus partidos al igual que el equipo de Noriega. El partido comenzará a las 7 de la mañana, hora Argentina.

En caso de superar a las colombianas, la Selección esperará rival del partido que deberá jugar Portugal con un rival que aún no está definido, pero que podrían ser Italia o Irán. Las semifinales se jugarán el 5 de diciembre y la final será el domingo 7 a las 8.30 (partido por el tercer puesto a las 6).

Colombia llega al partido luego de vencer 2 a 0 a Canadá en el debut, caer 1-5 con España y vencer en el último partido del grupo a Tailandia por 4-1.

Los partidos pueden seguirse por el canal exclusivo de FIFA+.

La historia

El primer Mundial masculino de Futsal se realizó en 1989, con Argentina siendo campeón en 2016. Sin embargo, el camino para las mujeres fue mucho más complejo. Hace 10 años, en el 2015, comenzaron los reclamos de las diferentes selecciones de todo el mundo para que la FIFA organizara el primer campeonato mundial oficial, ya que existían otros de carácter no oficial y no legitimados por la casa madre.

En el año 2022, la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala (AJFSF) presentó un reclamo oficial ya que la promesa de un primer Mundial nunca se había cumplido. Entre las jugadoras que presentaron el reclamo se encontraba Julia Paz Dupuy, hoy parte del seleccionado nacional.

“Estoy cansada. Porque es una lucha que la asociación empezó en 2015. Pasaron cinco años sin respuestas oficiales. Cansada porque todos los años hago las mismas entrevistas: hablo de discriminación basada en el género, y ahora con el crecimiento del fútbol femenino hablo de la discriminación dentro del propio comité del fútbol femenino en la FIFA”, dijo en aquel entonces Dupuy. Un video con el reclamo dio vueltas por todo el mundo.

En octubre del 2023 llegó el anuncio tan esperado: el presidente de la FIFA Gianni Infantino prometió que iba a realizarse el primer Mundial de Futsal Femenino. Y cumplió: en enero de este año se anunciaron las fechas con la sede ya confirmada y sólo hubo que esperar el día del inicio.

“La primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA marcará un antes y un después. Dará, por fin, a las mejores jugadoras de futsal del planeta el escenario mundial que merecen. También forjará a los jugadores de futsal del mañana, pues inspirará a infinidad de jóvenes, niñas y niños, y fomentará el desarrollo de este maravilloso deporte tanto en la región como en el resto del mundo”, dijo Infantino durante el sorteo de los grupos.

