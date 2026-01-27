Su padre fue una mega estrella de la NBA, ya disputó un Mundial y ahora se convirtió en la jugadora mejor paga del mundo

El apellido podría abrirle puertas, pero también cerrarlas. Hasta hace unos años, el apellido Rodman refería a una sola persona: Dennis, el Gusano, estrella de la NBA, personaje polémico amante de las fiestas y pareja de estrellas como Madonna o Carmen Electra. Sin embargo, hoy refiere directamente a Trinity, hija del exbasquetbolista y desde ahora la jugadora de fútbol mejor paga de la liga de Estados Unidos.

La delantera del Washington Spirit es además una de las estrellas de la selección norteamericana firmó la renovación de su contrato hasta 2028, sellando un vínculo con un salario por temporada por encima de los dos millones de dólares, una cifra récord. Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, gana al año un total de USD 1,3. millones.

“Es increíble poder quedarme y ganar esa cantidad de dinero. Es algo que me cambia la vida, pero además se trata de inspirar y, en cierto modo, subir el estándar de toda la liga. No quiero ser la única jugadora en lograr un contrato así. Creo que todas trabajamos muy duro y todas estamos mejorando nuestro juego, pero lo más importante es el trabajo que hacemos con las jóvenes, mostrándoles eso y también mostrando nuestras personalidades fuera del campo, porque eso atrae a más gente al fútbol femenino”, dijo tras sellar el acuerdo.

Según su agente, Mike Senkowski, de Upper 90 Sports Group, es la futbolista mejor paga del todo el mundo. Tiene sentido: la NWSL es una de las ligas más importantes del planeta, pese a que en los últimos mundiales su selección no tuvo los mejores resultados. Justamente, previa a la renovación de su vínculo, se habló de la posibilidad de un traspaso a la liga inglesa, otra de las más fuertes del mundo.

Para firmar el nuevo y millonario contrato, la Asociación de Jugadoras de la NWSL presentó una queja formal ante la liga para modificar el límite de dinero que podía utilizarse por equipo para pagar los sueldos de las jugadoras. Finalmente, se aprobó la creación de la nueva regla Jugadora de Alto Impacto (High Impact Player), la cual permite superar ese tope fijado en figuras que cumplan ciertos requisitos.

De esta forma, se aseguraron no perder a la gran estrella de la liga. Y el Washington Spirit de mantener a una jugadora fundamental que llegó al equipo cuando salió de la escuela secundaria. En su primer torneo como profesional, fue parte esencial del equipo que logró el título en el 2021.

En la selección fue una de las grandes estrellas, conquistando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. En este 2026, la entrenadora de la selección Emma Hayes decidió darle la cinta de capitana para el primer partido amistoso ante Paraguay.

La hija del gusano

Dennis y su hija cuando aún mantenían una relación más cercana. Foto Archivo.

A sus 23 años, Trinity logró lo que buscaba: hacerse de un nombre propio más allá de su padre. Dennis ganó dos títulos con los Detroit Pistons, y luego pasó a Chicago Bulls para compartir equipo nada menos que con Michael Jordan y ganas otros tres anillos (1996, 97 y 98). Con 2.01 metros de altura, jugó 14 temporadas en la NBA, siendo durante siete campañas consecutivas el líder en rebotes por partido.

Si su juego daba que hablar, su vida fuera de la cancha convocaba aún a más paparazzis. Sus viajes a Las Vegas, su pelo de colores, su particular forma de vestirse y su deseo irrefrenable de ir a fiestas lo llevaron a la fama por fuera de la NBA. En su tercer matrimonio se convirtió en padre de dos hijos: Dennis Jr. y Trinity.

Su hija reconoció hace tiempo que no tiene relación con su padre: “Era un atleta increíble y obtuve esos genes de él, pero estoy emocionada de ser conocida como Trinity Rodman y no solo como la hija de Rodman; estoy emocionada de allanar mi propio camino y mejorar a lo largo de este viaje”.

Trinity posando con la camiseta retro de su selección. Foto Adidas.

“Intentamos vivir con él, pero él tiene fiestas las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, dijo en un podcast hace tiempo. “Ahora contesto el teléfono para que mi conciencia sea como si necesitara escuchar mi voz. Antes de que pase algo así, por eso contesto el teléfono, no por mí, él no es padre, tal vez por sangre, pero nada más“.

Ahora su nombre es sinónimo de excelencia, talento y un futuro promisorio. Lejos de las polémicas de su padre pero también con un estilo muy particular que la define. Los genes también están allí.

