Ver EN VIVO y ONLINE a Max Verstappen en las 24hs de Nürburgring

El tetracampeón de la Fórmula 1 se prueba en el Infierno Verde en su máximo esplendor. Mira la carrera aquí.

La 54ª edición de las 24 horas de Nürburgring se corren este fin de semana en el Infierno Verde. Será una edición especial, ya que contará con la presencia del cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, quien competirá en la categoría principal en lo que será su primera carrera de resistencia de esta longitud, al menos físicamente.

Verstappen compartirá auto, un Mercedes AMG GT3 con el austríaco Lucas Auer, el francés Jules Gounon y el español Daniel Juncadella, dentro de la estructura del Verstappen.com Racing. Los pilotos se irán turnando para tomar lugar detrás del volante y completar la competencia.

El auto saldrá desde la segunda fila luego de las clasificaciones del viernes, con Juncadella como el primero de los pilotos en rotación. Verstappen se espera que tome el control en el segundo stint.

En vivo: las 24hs de Nürburgring

Los horarios de las 24 horas de Nürburgring

Jueves 14 de mayo

Clasificación 1 : 08:15 horas

: 08:15 horas Clasificación 2: 15:00 horas

Viernes 15 de mayo

Top Qualy 1: 05:15 horas

05:15 horas Top Qualy 2: 06:05 horas

06:05 horas Clasificación 3: 07:00 horas

07:00 horas Top Qualy 3: 08:35 horas

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Sábado 16 de mayo

Warm Up: 05:00 horas

05:00 horas Vuelta de Formación: 09:40 horas

09:40 horas Carrera principal de las 24 horas de Nürburgring: 10:00 horas

Domingo 17 de mayo