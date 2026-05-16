Ver EN VIVO y ONLINE a Max Verstappen en las 24hs de Nürburgring

La 54ª edición de las 24 horas de Nürburgring se corren este fin de semana en el Infierno Verde. Será una edición especial, ya que contará con la presencia del cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, quien competirá en la categoría principal en lo que será su primera carrera de resistencia de esta longitud, al menos físicamente.
Verstappen compartirá auto, un Mercedes AMG GT3 con el austríaco Lucas Auer, el francés Jules Gounon y el español Daniel Juncadella, dentro de la estructura del Verstappen.com Racing. Los pilotos se irán turnando para tomar lugar detrás del volante y completar la competencia.
El auto saldrá desde la segunda fila luego de las clasificaciones del viernes, con Juncadella como el primero de los pilotos en rotación. Verstappen se espera que tome el control en el segundo stint.
En vivo: las 24hs de Nürburgring
Los horarios de las 24 horas de Nürburgring
Jueves 14 de mayo
- Clasificación 1: 08:15 horas
- Clasificación 2: 15:00 horas
Viernes 15 de mayo
- Top Qualy 1: 05:15 horas
- Top Qualy 2: 06:05 horas
- Clasificación 3: 07:00 horas
- Top Qualy 3: 08:35 horas
Sábado 16 de mayo
- Warm Up: 05:00 horas
- Vuelta de Formación: 09:40 horas
- Carrera principal de las 24 horas de Nürburgring: 10:00 horas
Domingo 17 de mayo
- Bandera a cuadros: 10:00 horas