La Selección Argentina se entrena en Kansas con la mente puesta en lo que será su debut en la Copa del Mundo 2026 el próximo 16 de junio contra Argelia. Para eso, disputará dos partidos amistosos con los que Lionel Scaloni ultimará detalles. Uno contra Honduras este sábado 6 y el segundo ante Islandia el martes 9.

No obstante, la atención está dividida. Porque hay por lo menos 6 futbolistas que continúan trabajando en la recuperación de diferentes contratiempos físicos y que posiblemente no llegarán al encuentro con el combinado centroamericano. Ellos son: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Paz, Leandro Paredes y Lionel Messi.

Los dos más complicados son el arquero del Aston Villa y el lateral de River. Por un lado, el Dibu sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha en la previa de la Final de la Europa League el pasado 20 de mayo, por eso su entrenamiento está siendo limitado. Y si bien se cree que llegará al primer partido de la Copa Mundial con Argelia, es un hecho que se presentará sin rodaje.

Y por el otro, el que también está ajustado con los tiempos es Montiel. El lateral de River no pudo participar de la Final del Torneo Apertura 2026 el domingo 24 por un desgarro. Su recuperación se analiza día a día. De hecho, es uno de los jugadores que está bajo la lupa y por los que Lionel Scaloni podría hacer un cambio en la lista a último momento (por esa razón, probará en los amistosos a Nicolás Capaldo y Agustín Giay).

Lionel Messi y Leandro Paredes en el entrenamiento del martes 2 de junio. Foto: @Argentina

En tanto que Lionel Messi (fatiga), Nahuel Molina (desgarro), Leandro Paredes (sobrecarga en el isquiotibial) y Nico Paz (microfractura en la rodilla derecha), ejercitan diferenciado, pero podrían recibir el alta médica esta misma semana, aunque, por precaución, no se los exigirá contra Honduras.

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Julián Alvarez y Cristian Romero, las dos buenas noticias de la semana en la Selección Argentina

Julián Alvarez y Cristian Romero ya están recuperados. La Araña ya dejó atrás su esguince de tobillo, mientras que el Cuti logró lo mismo con su esguince en el ligamento coltareal de la rodilla derecha. Ambos pudieron entrenar con normalidad desde el lunes, por lo que están aptos para ser parte del once de la Selección Argentina en el estreno de la Copa Mundial 2026.