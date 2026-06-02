Se peleó con Mourinho, corría picadas y le robaron un auto de Eto’o: Marko Arnautovic, el referente de Austria en el Mundial 2026

A los 37 años, el delantero disputará por primera vez la cita mundialista y será rival de Argentina en la fase de grupos.

Del 11 de junio al 19 de julio, los futboleros alrededor del planeta se paralizarán para vivir el Mundial 2026. Especialmente, la Selección de Austria mantiene en vilo a todo su país al regresar a la cita tras 28 años de ausencia con Marko Arnautovic como una de sus grandes figuras.

El delantero ya tiene 37 años, pero no quería retirarse sin vivir, al menos una vez, lo que se siente defender a su bandera en el certamen de la FIFA. Desde su debut en la mayor, en 2008, Arnautovic supo posicionarse como el jugador con más presencias (133) y goles (47) de la historia combinado europeo.

Desde juvenil, el atacante es considerado un jugador polémico y conflictivo dentro y fuera de las canchas. Pero también se destaca por sus habilidades y hoy lo disfrutan los hinchas de Estrella Roja. En el medio, pasó por clubes de la talla de Twente, Inter de Milán, Werder Bremen, Stoke City y Bologna.

Arnautovic y una carrera repleta de polémicas

Arnautovic en Inter de Milán. (Foto: Getty)

Tras sus primeros pasos como profesional en Países Bajos, el delantero tuvo su primer gran desafío en Inter de Milán, nada menos que bajo las órdenes de José Mourinho. El luso llevó al elenco italiano a la conquista de la Champions League en 2010, pero Arnautovic tuvo un rol secundario en ese plantel, pero solamente dentro del campo.

Es que sus actitudes hicieron que se destacara, aunque no de la mejor forma. Esto lo enemistó con Mou. En una oportunidad, harto de las tardanzas del austríaco, el DT le regaló el reloj que llevaba en su muñeca en un gesto irónico por su manejo del tiempo.

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Las amistades de Arnautovic en el fútbol

A pocos les va a sorprender que Arnautovic forjó una fuerte amistad con Mario Balotelli, otro de los personajes más conflictivos de las últimas décadas. Aunque sus personalidades pudieron haberse rechazado, sus similitudes fueron las que los unieron en este camino.

Además, en Inter de Milán, el austríaco coincidió con Samuel Eto’o, a quien le perdió un lujoso Bentley Continental valuado en más de 150 mil euros. El camerunés se lo prestó para una cena en la ciudad italiana y el vehículo desapareció esa misma noche.

Arnautovic le entregó las llaves a un hombre en la puerta del Hotel Sheraton, que no era un empleado de allí. Meses después, el Bentley apareció en Hungría con una patente diferente y muchas preguntas por responder.

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Arnautovic, listo para su primer Mundial. (Foto: Getty)

Los dolores de cabeza, también fuera del club

En su vida personal también complicó la tarea de dirigentes y entrenadores. En sus escándalos figuran peleas a golpes de puño con compañeros, rivales e incluso insultos racistas que escalaron hasta la UEFA. En su intimidad se manejaba de la misma manera, algo que promete haber corregido con el nacimiento de su hija.

Arnautovic recibió una infinidad de multas por exceso de velocidad, algunas de ellas por participar de picadas clandestindas. Incluso, en 2013, llegó a soltar una potente frase contra un policía que lo había parado: “Gano tanto que incluso podría comprar tu vida”.

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