A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1: cronograma y dónde ver la carrera en Silverstone

Se viene una nueva edición de la mítica carrera en suelo inglés. Todo lo que hay que saber al respecto.

Se viene la onceava carrera de la Fórmula 1 en esta temporada 2026, en la que no solo hubo dos grandes premios suspendidos por conflictos geopolíticos, sino que también se da en medio de un año de transición reglamentaria por los cambios drásticos que impuso la FIA para mejorar la competición.

El escenario de la carrera de este primer fin de semana de julio será un circuito histórico, que se encuentra en la F1 desde sus inicios, ya que se correrá el Gran Premio de Gran Bretaña en el mítico trazado de Silverstone.

Allí, Franco Colapinto buscará seguir sumando buenas actuaciones con el Alpine, más allá del paso en falso dado el último fin de semana en Austria, donde quedó 15°. Para el argentino, la carrera en Silverstone tendrá un condimento extra, ya que será una de las pistas en las que todavía no pudo correr de manera oficial.

Es que, en su primera temporada, Williams lo subió a la F1 luego de este GP, por lo que no fue parte de la parrilla en ese momento. Luego, en su segundo año, no pudo correr con Alpine porque su monoplaza tuvo un problema técnico y debió abandonar antes que comience la carrera. Por eso, Colapinto tendrá una posible revancha este fin de semana en suelo británico.

Escenas del último GP de Gran Bretaña (Getty)

Como toda carrera de la Fórmula 1 en la temporada 2026, la misma se podrá ver mediante Disney+ en su totalidad. Dato no menor, este fin de semana se dará en formato Sprint. A continuación, todos los detalles.

Publicidad

Horarios del GP de Gran Bretaña 2026

La próxima cita del campeonato mundial de la F1 2026 es el Gran Premio de Gran Bretaña, en el mítico escenario de Silverstone. La carrera está pactada para el 3, 4 y 5 de julio, en un fin de semana de carrera sprint.

VIERNES 3 DE JULIO

Práctica libre: 08:30hs

08:30hs Clasificación Sprint: 12.30hs

SÁBADO 4 DE JULIO

Carrera Sprint : 08:00hs

: 08:00hs Clasificación: 12:00hs

Publicidad

DOMINGO 5 DE JULIO

Gran Premio de Gran Bretaña: 11:00hs

Así está el campeonato de pilotos de la F1

Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 puntos George Russell (Mercedes) – 131 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 80 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 79 puntos Lando Norris (McLaren) – 79 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 73 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Liam Lawson (RB) – 30 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos Arvid Lindblad (RB) – 14 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alex Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Así está el campeonato de constructores de la F1

Mercedes – 302 puntos

Ferrari – 204 puntos

McLaren – 159 puntos

Red Bull – 115 puntos

Alpine – 57 puntos

RB – 44 puntos

Haas – 21 puntos

Williams – 11 puntos

Audi – 2 puntos

Aston Martin – 1 punto

Cadillac – 0 puntos