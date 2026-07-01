A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1: cronograma y dónde ver la carrera en Silverstone

Se viene la onceava carrera de la Fórmula 1 en esta temporada 2026, en la que no solo hubo dos grandes premios suspendidos por conflictos geopolíticos, sino que también se da en medio de un año de transición reglamentaria por los cambios drásticos que impuso la FIA para mejorar la competición.
El escenario de la carrera de este primer fin de semana de julio será un circuito histórico, que se encuentra en la F1 desde sus inicios, ya que se correrá el Gran Premio de Gran Bretaña en el mítico trazado de Silverstone.
Allí, Franco Colapinto buscará seguir sumando buenas actuaciones con el Alpine, más allá del paso en falso dado el último fin de semana en Austria, donde quedó 15°. Para el argentino, la carrera en Silverstone tendrá un condimento extra, ya que será una de las pistas en las que todavía no pudo correr de manera oficial.
Es que, en su primera temporada, Williams lo subió a la F1 luego de este GP, por lo que no fue parte de la parrilla en ese momento. Luego, en su segundo año, no pudo correr con Alpine porque su monoplaza tuvo un problema técnico y debió abandonar antes que comience la carrera. Por eso, Colapinto tendrá una posible revancha este fin de semana en suelo británico.
Escenas del último GP de Gran Bretaña (Getty)
Como toda carrera de la Fórmula 1 en la temporada 2026, la misma se podrá ver mediante Disney+ en su totalidad. Dato no menor, este fin de semana se dará en formato Sprint. A continuación, todos los detalles.
Franco Colapinto reveló la ventaja con la que llega a Silverstone: “Espero sentirme más cómodo con el auto”
Horarios del GP de Gran Bretaña 2026
La próxima cita del campeonato mundial de la F1 2026 es el Gran Premio de Gran Bretaña, en el mítico escenario de Silverstone. La carrera está pactada para el 3, 4 y 5 de julio, en un fin de semana de carrera sprint.
VIERNES 3 DE JULIO
- Práctica libre: 08:30hs
- Clasificación Sprint: 12.30hs
SÁBADO 4 DE JULIO
- Carrera Sprint: 08:00hs
- Clasificación: 12:00hs
DOMINGO 5 DE JULIO
- Gran Premio de Gran Bretaña: 11:00hs
Así está el campeonato de pilotos de la F1
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 puntos
- George Russell (Mercedes) – 131 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 80 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 79 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 79 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 73 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Liam Lawson (RB) – 30 puntos
- Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos
- Arvid Lindblad (RB) – 14 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alex Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
Así está el campeonato de constructores de la F1
- Mercedes – 302 puntos
- Ferrari – 204 puntos
- McLaren – 159 puntos
- Red Bull – 115 puntos
- Alpine – 57 puntos
- RB – 44 puntos
- Haas – 21 puntos
- Williams – 11 puntos
- Audi – 2 puntos
- Aston Martin – 1 punto
- Cadillac – 0 puntos