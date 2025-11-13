A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Las Vegas de la Fórmula 1

El pasado fin de semana, en el marco del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto afrontó un contexto realmente complicado que incluyó un accidente y también un entorno de Alpine más favorable pese a que culminó en la decimoquinta colocación de la mencionada competencia de la Fórmula 1, la cual siempre se transmite a través de Disney+. Pese a ello, el panorama es favorable.

Sucede que, hace solamente un puñado de días, se confirmó la permanencia del piloto argentino de 22 años de edad en la propia escudería francesa de cara a la temporada 2026. Sin ningún tipo de dudas, una noticia realmente extraordinaria que despejó absolutamente todas las dudas que se habían generado por algunos vaivenes en sus rendimientos.

En medio de ese panorama, el foco ya se colocó sobre el Gran Premio de Las Vegas, uno de los últimos de la actual campaña de la categoría más importantes del automovilismo mundial, ya que luego solo quedan por delante el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dabi. De todos modos, habrá que esperar para ver acción.

Franco Colapinto continuará en Alpine en 2026. (Foto: Prensa Alpine)

Cuándo se corre el GP de Las Vegas

Cabe destacar que el próximo fin de semana no habrá actividad en el marco de la Fórmula 1, por lo que habrá un descanso entre el Gran Premio de Brasil y el Gran Premio de Las Vegas. Serán entonces 14 días para que todos y cada uno de los protagonistas continúe preparándose para arribar a Estados Unidos de la mejor manera posible.

En definitiva, el Gran Premio de Las Vegas tendrá lugar el fin de semana del domingo 23 de noviembre, jornada donde se presentará la carrera en cuestión. Sin embargo, previamente, las primeras dos prácticas libres se desarrollarán entre el jueves 20 de noviembre y el viernes 21 de noviembre, en tanto que la tercera práctica libre y la clasificación serán entre el viernes 21 de noviembre y el sábado 22 de noviembre.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

Prácticas Libres 1: 21:30 horas de Argentina

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

Prácticas Libres 2: 1 horas de Argentina

Prácticas Libres 3: 21:30 horas de Argentina

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

Clasificación: 1 horas de Argentina

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

Carrera: 1 horas de Argentina

