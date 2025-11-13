Es tendencia:
El polémico posteo que Alpine borró por la presión de los fanáticos de Franco Colapinto: “Entró la bala”

Las redes sociales de la escudería francesa ya no muestran una publicación que causó indignación el fin de semana.

Por Joaquín Alis

El fin de semana de Franco Colapinto en Interlagos volvió a ser cuesta arriba. El ex Williams abandonó la Sprint, finalizó 15° en la carrera del domingo y sigue sin poder sumar puntos desde su arribo a Alpine. Ese mismo domingo, un posteo de la escudería francesa causó indignación entre los fanáticos argentinos.

Tras el Gran Premio de Brasil, la cuenta oficial del equipo compartió una imagen exponiendo al bonaerense comparándolo con Pierre Gasly, quien pudo sumar dos unidades en San Pablo. El posteo no cayó bien, sobre todo porque no se había hecho en otras oportunidades. 48 horas después, hubo marcha atrás.

Alpine tomó la decisión de eliminar la publicación que tanta bronca generó entre los fanáticos. La gráfica con los puntos sumados por cada piloto en el último GP ya no aparece en ninguna de las redes sociales de la escudería. Una forma silenciosa de reconocer el error.

“Entró la bala”, “domamos”, “otra batalla ganada”, fueron solo algunas de las reacciones a la eliminación del posteo en X.

Cómo sigue el calendario de la Fórmula 1

Al campeonato le quedan tres Grandes Premios: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, con una carrera sprint en Lusail. La próxima carrera será el domingo 23 de noviembre en Estados Unidos a la 1 de la mañana. Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
Horarios del GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1

Jueves 20 de noviembre

  • Entrenamientos Libres 1: 21:30hs

Viernes 21 de noviembre

  • Entrenamientos Libres 2: 1:00hs
  • Entrenamientos Libres 2: 21:30hs

Sábado 22 de noviembre

  • Clasificación: 1:00hs
Domingo 23 de noviembre

  • Gran Premio de Brasil: 1:00hs
