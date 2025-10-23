A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1

En el ámbito de la Fórmula 1 todavía retumba lo acontecido en el Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto, quien desconoció las órdenes de Alpine y tomó la determinación de sobrepasar a su compañero de equipo, Pierre Gasly. De esa manera, el argentino de 22 años de edad culminó la competencia en la decimoséptima posición.

Sin embargo, no hay tiempo para seguir descansando y recalculando. Es que, este fin de semana, se desarrollará el Gran Premio de México. El mismo tendrá al Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital de dicho país norteamericano como escenario. Y, como no podía ser de otra manera, hay una enorme expectativa al respecto.

Sí, por segundo fin de semana consecutivo, la categoría más importante del automovilismo mundial tendrá acción. Lógicamente, gran parte de la atención estará puesta en la pelea por la cima del campeonato entre Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen. Fundamentalmente después del recorte de puntos del campeón defensor.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. (Foto: Getty)

A qué hora se corre el GP de México

Práctica Libre 1: viernes 24 de octubre (15:30 horas de Argentina).

Práctica Libre 2: viernes 24 de octubre (19:00 horas de Argentina).

Práctica Libre 3: sábado 25 de octubre (14:30 horas de Argentina).

Clasificación: sábado 25 de octubre (18:00 horas de Argentina).

Carrera: domingo 26 de octubre (17:00 horas de Argentina).

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

Oscar Piastri (McLaren) – 346 Lando Norris (McLaren) – 332 Max Verstappen (Red Bull) – 306 George Russell (Mercedes) – 251 Charles Leclerc (Ferrari) – 192 Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 28 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Oliver Bearman (Haas) – 20 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 678 | CAMPEÓN Mercedes – 341 Ferrari – 334 Red Bull Racing – 331 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Kick Sauber – 59 Haas – 48 Alpine – 20

