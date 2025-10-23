Es tendencia:
Argentina tiene piloto en la Fórmula 2: Nico Varrone correrá el campeonato en 2026

El argentino fue confirmado como piloto oficial en una escudería que vio dar sus primeros pasos a Max Verstappen y Charles Leclerc.

Por Germán Celsan

Confirmado: Argentina tendrá piloto en la F2 2026

Luego de años de una carrera destacada en autos de turismo y resistencia, Nicolás Varrone llegará a la Fórmula 2 y Argentina tendrá un nuevo piloto en la categoría antesala a la F1. Tras casi un año de aquellas pruebas en las que sorprendió en Abu Dhabi y muchas negociaciones de por medio, el argentino fue anunciado como piloto oficial de la escudería Van Amersfoort Racing para el 2026

Van Amersfoort Racing está orgullo de anunciar a su primer piloto oficial para el campeonato de Fórmula 2 del 2026, Nicolás Varrone“, confirmó la escudería en un comunicado oficial publicado este jueves 23 de octubre. “El argentino tiene una larga carrera en competencias de Resistencia, ganó las 24hs de Le Mans en 2023 y el equipo está orgulloso de que Nico se una”, destacaron.

Por su parte, en el mismo comunicado, el piloto argentino de 24 años expresó: “Estoy muy emocionado de unirme al Van Amersfoort Racing para la F2 2026. Es un equipo sumamente profesional, con mucha historia y éxito. No puedo esperar para subirme al auto y empezar a trabajar con el equipo, agradezco a todos los que confiaron en mí estos años.”

La escudería señala que, desde su fundación en 1975, fue hogar para los primeros pasos en carreras de pilotos como Max Verstappen -y su padre, Jos-, Charles Leclerc y Liam Lawson, todos hoy en la Fórmula 1, así como Mick Schumacher y Kevin Magnussen, quienes también tuvieron su paso por la categoría.

Cuándo comenzará a correr Nico Varrone en Fórmula 2

De acuerdo a lo informado por la escudería, Nico Varrone comenzará su camino con el equipo en los entrenamientos de postemporada en Abu Dhabi, tal y como lo hizo en 2024, aunque en esa ocasión fue para mostrarse y probar. Ahora lo hará sabiendo que correrá en la próxima temporada dentro de la categoría.

La temporada 2026 de la Fórmula 2 dará inicio el fin de semana del 8 de marzo del próximo año, en el Gran Premio de Australia, competencia que se disputará en el mítico Melbourne Park. Será una campaña de 14 fechas, con 28 carreras en total.

