Llegó a más de 200,000 reproducciones: el gesto viral de Franco Colapinto al ver un nene con la camiseta de Boca en México

El piloto argentino y una rección que habla a las claras de su forma de ser debajo del auto.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto y su gesto con un pequeño hincha Xeneize
Franco Colapinto y su gesto con un pequeño hincha Xeneize

Franco Colapinto es ya un nombre de la cultura popular argentina, su llegada a la Fórmula 1 generó que millones de albicelestes depositen su interés en una categoría que lo había perdido y un fanatismo inusitado en una generación que, posiblemente, jamás había visto una carrera de inicio a fin. Pero ahora nadie quiere perderse un Gran Premio y Colapinto se ha convertido en el ídolo de multitudes que lo apoyan cada fin de semana.

Viví toda la acción del Gran Premio de México de la Fórmula 1 por Disney+

Y Franco, fiel a su forma de ser, intenta devolver ese cariño en cada ocasión que puede. Es por ello que rompió todos los protocolos durante un evento en el que se presentó durante la semana del Gran Premio de México al ver un nene con la camiseta de Boca, esperando por él. Colapinto, también fanático Xeneize, se detuvo en su camino a la presentación que lo tenía como protagonista y le regaló un momento que el chico jamás olvidará.

Primero, le dirigió unas palabras, pero rápidamente quitó la cinta que delimitaba el lugar para el público, hizo pasar al chico para sacarse una foto y finalmente le firmó la camiseta de Boca. El video, publicado por el usuario @valearannda en X rápidamente se volvió viral y alcanzó más de 200,000 reproducciones en tre los compartidos y resubidos que tuvo en diferentes plataformas.

Todos los argentinos que me dan tanto cariño, es algo muy especial para mí. En especial en todas las carreras en América de ahora es un momento que disfruto mucho”, admitió Colapinto más tarde en una entrevista. “Comparado con los otros pilotos, creo que soy de los que más fanáticos tiene. O al menos de los que los fanáticos realmente se nota esa pasión”, agregó.

La pasión de los nuestros es algo único, siempre estoy muy agradecido de poder vivir esto”, reconoció Franco. “Nunca hubiera pensado que lo iba a poder vivir, ni correr en Fórmula 1, y que haya sucedido para mí es algo muy especial y que siempre voy a agradecer”, completó.

germán celsan
Germán Celsan

