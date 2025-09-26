A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

Después de una desafortunada carrera en Bakú, donde finalizó 19° tras ser chocado por Alexander Albon, Franco Colapinto está listo para su próximo desafío en la Fórmula 1. El argentino regresará a Marina Bay para el Gran Premio de Singapur, en donde buscará sumar sus primeros puntos.

Una vez que pase su fin de semana de descanso, el piloto de Alpine se preparará para el próximo GP, en el que intentará dejar de ser el único integrante de la parrilla sin unidades en el campeonato. Será un domingo fundamental para sus aspiraciones de quedarse en la F1 en 2026.

Cabe recordar que el último domingo de septiembre no contará con ninguna carrera en el calendario y todo se reanudará en octubre. De esta manera, habrá que esperar unos días para volver a ver al oriundo de Pilar a bordo del Alpine A525.

Colapinto ya conoce el Circuito Urbano Marina Bay, ya que participó del último GP de Singapur con Williams. Aquella carrera, la tercera para el argentino en la Fórmula 1, terminó con un P11 que ratificó su gran inicio en la élite del automovilismo. Ahora, buscará superar ese desempeño, pese a encontrarse en un auto inferior.

A qué hora se corre el GP de Singapur

Al no haber carrera este fin de semana, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 5 de octubre, con las prácticas y la clasificación llevándose a cabo el 3 y el 4. Debido a que Singapur se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 11 horas, por lo que el GP será más temprano que los que se disputan en Europa. A continuación, los horarios.

Práctica libre 1: viernes 3 de octubre 6:30 AM.

Práctica libre 2: viernes 3 de octubre 10:00 AM.

Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM.

Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM

Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

