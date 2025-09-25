El discurso de 98 segundos de Franco Colapinto que explicó su relación con Gasly: “El líder del equipo”

Que por qué Gasly no dejó pasar a Colapinto en Zandvoort, que Colapinto tuvo que sacrificar su carrera en Bélgica para que Gasly se metiera en los puntos. En fin, ha habido varios momentos esta temporada donde los fanáticos argentinos se han enojado con el piloto francés y con Alpine por decisiones tomadas, a priori, en favor de Pierre Gasly. Sin embargo, fue el propio Franco Colapinto el que se encargó de clarificar cómo es su relación con su compañero de equipo.

“Pierre es un líder, el líder del equipo. El año pasado me tocó aprender todo de Alex, desde comienzos de este año he estado aprendiendo de Pierre”, le reconoció Franco a Tom Clarkson en el programa de entrevistas de la Fórmula 1, Beyond The Grid. “Él ha sido el que ha liderado al equipo, el que está fichado por varios años más y el que ha estado desarrollando el auto del año pasado a este, el que conoce cada pequeño detalle, el que sabe lo que puede sacar del auto“, explicó.

Colapinto habló de su gran relación con Gasly. (Getty)

“Pierre es un gran tipo, el año pasado también pasamos tiempo juntos cuando estuve en Williams, nos llevamos muy bien desde aquel momento aunque no estuviéramos en el mismo equipo“, aseguró Franco Colapinto. “Ahora que estamos juntos, él ha sido un gran compañero y disfrutamos de trabajar juntos. Creo que estamos haciendo una buena estructura en el equipo aunque tenemos fines de semana complicados y resultados duros para Alpine, pero siento que no estamos rindiéndonos y empujamos por más en cada momento aunque estemos atrás”, destacó.

“Siento que es importante ese esfuerzo y esa mirada por parte del equipo, más allá de no estar donde queremos. Pero nos va a permitir estar listos cuando llegue ese momento”, completó el argentino en un discurso que no deja dudas de su relación con su actual compañero de equipo y, posiblemente, para la próxima temporada.

Colapinto aseguró que con Gasly están alineados en el objetivo de llevar a Alpine al mejor lugar posible. (Getty)

Colapinto, a la altura de Gasly en los últimos Grandes Premios

Franco Colapinto reconoció haber tardado más en adaptarse al A525 que lo que tardó en sentirse cómodo arriba del FW46 la temporada pasada con Williams. Sin embargo, los últimos Grandes Premios disputados esta temporada dejan claro que ya entiende el auto tanto como Gasly o aún mejor.

De acuerdo al análisis de los tiempos de carrera, Franco Colapinto superó a Gasly en ritmo de carrera en los Grandes Premios de Hungría, Países Bajos, Italia y Azerbaiyán.

Hungaroring: 1:22.570 vs 1:23.091 (+0.521)

Zandvoort: 1:16.469 vs 1:16.734 (+0.265)

Monza: 1:24.166 vs 1:24.155 (+0.011)

Bakú: 1:47.207 vs 1:47.424 (+0.217)

Es cierto que las diferencias, especialmente en Monza, no son considerables. Sin embargo, la clave acá está en el hecho de que Franco, a diferencia de las primeras carreras en Alpine, ya no pierde con Gasly y de cara a los próximos siete Grandes Premios de la temporada, y pensando en el 2026, esto es una gran noticia para el argentino.