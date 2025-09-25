Carlos Sainz padre y un anuncio esperanzador sobre el futuro de Franco Colapinto: “Tendrá su hueco en la Fórmula 1”

Desde que irrumpió en la Fórmula 1, la exposición de Franco Colapinto creció muchísimo. Primero al frente de Williams, y ahora piloteando el A525 de Alpine. Si bien le cuesta poder sumar puntos, con el correr del tiempo, mostró una mayor adaptación a la categoría.

Toda la acción de la Fórmula 1 la podes seguir en Disney+

Una de las mejores actuaciones del bonaerense se dio durante el Gran Premio de Azerbaiyán, pese a que terminó 19° tras el choque de Alexander Albon. Hasta ese momento, el piloto argentino tenía ritmo de carrera para luchar por meterse en los últimos puestos de puntos, pero el accidente le complicó el panorama.

Más allá de lo que ocurrió en Bakú, fue Carlos Sainz padre quien analizó el presente y el futuro del ex Williams. En diálogo con Abriendo Pista, y mientras compite en Portugal por la cuarta y penúltima fecha del Mundial de Rally Raid, destacó que “en la F1 uno tiene mucha exposición, mucho ruido y él tiene que centrarse en lo suyo, hacer su trabajo lo mejor posible”. Además, indicó: “Estoy seguro de que, haciéndolo bien, pues es un gran piloto, tendrá su hueco en la F1.

Por otra parte, el campeón de España de Rally en 1987 y 1988, y también dos veces campeón del mundo de Rally en 1990 y 1992 con Toyota, destacó el principal inconveniente que tiene Colapinto para poder escalar en la F1: “El problema es la política”, pero le hizo una recomendación al respecto: “Hay que tratar de aislarse un poco de todo el ruido”.

Franco Colapinto, Pierre Gasly, los pilotos de Alpine, junto a Flavio Briatore, el asesor ejecutivo. (Getty Images)

Colapinto, a la altura de Gasly en los últimos Grandes Premios

Franco Colapinto reconoció haber tardado más en adaptarse al A525 que lo que tardó en sentirse cómodo arriba del FW46 la temporada pasada con Williams. Sin embargo, los últimos Grandes Premios disputados esta temporada dejan claro que ya entiende el auto tanto como Pierre Gasly o aún mejor.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo al análisis de los tiempos de carrera, Colapinto superó a Gasly en ritmo de carrera en los Grandes Premios de Hungría, Países Bajos, Italia y Azerbaiyán.

Hungaroring: 1:22.570 vs 1:23.091 (+0.521)

Zandvoort: 1:16.469 vs 1:16.734 (+0.265)

Monza: 1:24.166 vs 1:24.155 (+0.011)

Bakú: 1:47.207 vs 1:47.424 (+0.217)

Es cierto que las diferencias, especialmente en Monza, no son considerables. Sin embargo, la clave acá está en el hecho de que el argentino, a diferencia de las primeras carreras en Alpine, ya no pierde con Gasly y de cara a los próximos siete Grandes Premios de la temporada, y pensando en el 2026, esto es una gran noticia para el argentino.

Publicidad

Publicidad

ver también El discurso de 98 segundos de Franco Colapinto que explicó su relación con Gasly: “El líder del equipo”