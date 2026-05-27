Gucci será el nuevo sponsor principal de Alpine en la Fórmula 1 para 2027

Los rumores eran ciertos: comenzando en la temporada 2027, Gucci entrará a la Fórmula 1 y se convertirá en el Main Sponsor de Alpine, tomando el lugar que desde 2022 tenía BWT. Así lo confirmó la propia escudería en un comunicado oficial, donde anunciaron uno de los acuerdos más importantes de su historia.

La Fórmula 1 está en Disney+

A partir de la próxima temporada, la escudería pasará a denominarse ‘Gucci Racing Alpine Formula One Team‘, tras firmar un acuerdo que, según pudo saberse, tiene tres años de validez y está valuado entre 50 y 60 millones de dólares por temporada.

El Gucci Racing Alpine Formula One Team fue anunciado oficialmente hoy. (Alpine F1 Team)

También se confirmó que los colores actuales del equipo (azul por su historia y rosa por su acuerdo comercial con BWT), pasarán a ser los que representan a Gucci, por lo que se espera ver negro, verde, rojo y dorado en el auto de la próxima temporada, en lo que será un cambio radical de apariencia en el auto que hoy conducen Pierre Gasly y Franco Colapinto.

El comunicado oficial de Alpine x Gucci

Gucci anuncia hoy su alianza con el equipo Alpine Formula One Team, la primera vez que una firma de moda de lujo se convierte en patrocinador principal de un equipo que compite en la máxima categoría del automovilismo: la Fórmula 1. A partir del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2027, el equipo competirá como «Gucci Racing Alpine Formula One Team» y lucirá los colores de Gucci.

Impulsada por la ambición mutua y los valores compartidos, esta colaboración da origen a Gucci Racing, una nueva plataforma empresarial y experiencial basada en los valores de rendimiento, precisión, disciplina y excelencia, que fusiona el lujo y el deporte. La alianza con Alpine Formula One Team representa su primer ámbito de expresión. Gucci Racing cobra vida a través de un logotipo exclusivo, que presenta la icónica doble G entrelazada de la firma junto con el nombre Gucci Racing.

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Hoy en día, la Fórmula Uno representa una plataforma de alcance global sin precedentes, que ofrece acceso a una audiencia cada vez más diversa y selecta, en rápida expansión, en mercados estratégicos clave; un entorno que permite a Gucci reforzar el atractivo, la visibilidad y la relevancia cultural de la marca a una escala y con una frecuencia que pocas otras plataformas pueden ofrecer.

Gucci siempre se ha movido en la intersección de la tradición, la innovación y la cultura contemporánea, y el automovilismo deportivo encaja a la perfección en este contexto. Esta alianza aúna la audaz creatividad de Gucci con la excelencia en ingeniería y la ambición competitiva de uno de los equipos más dinámicos de la Fórmula 1.

La marca Alpine fue fundada en 1955 por Jean Rédélé, cuyas ambiciones en el automovilismo inspiraron una nueva generación de coches deportivos. Esta historia se ve reforzada por la herencia automovilística del Grupo Renault, presente en la Fórmula 1 desde 1977.

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Con el equipo actualmente en una sólida quinta posición y sus pilotos consolidando su buen momento en pista esta temporada —y con una clara proyección de progreso—, esta colaboración refleja el compromiso de Gucci con la renovación energética y la influencia global. Concebida para ir mucho más allá de la presencia en pista, la alianza se activará a través de diversas iniciativas durante las próximas temporadas —desde contenido y productos hasta experiencias exclusivas para clientes de alta gama y colaboraciones exclusivas— con la ambición de construir una plataforma distintiva y de gran impacto a largo plazo.

La palabra de Briatore

Por parte de Alpine, la primera persona en pronunciarse al respecto fue Flavio Briatore, asesor principal de la escudería dentro de la Fórmula 1. El italiano expresó: “Asociarme con una marca tan prestigiosa como Gucci en la Fórmula 1, como patrocinador principal del equipo Alpine Formula One, es algo de lo que me siento increíblemente orgulloso. Además, me entusiasman las posibilidades que ofrece esta colaboración con Gucci y los grandes logros que podemos alcanzar juntos a nivel global”.

“El equipo de Enstone tiene una larga trayectoria de hacer las cosas de forma diferente y ya ha demostrado que la moda puede triunfar en la Fórmula 1. Con el rendimiento mejorado en pista y Alpine logrando su mejor puntuación histórica al inicio de la temporada, esta nueva colaboración con Gucci refleja el creciente impulso del equipo. Me gustaría agradecer a Luca [de Meo] y Francesca [Bellettini] su confianza y dedicación en este proyecto, y por ayudarnos a hacer realidad esta asociación”, completó.

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En síntesis