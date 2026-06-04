Franco Colapinto llega al Gran Premio de Mónaco justo con lo que hay que tener: muchísima confianza

Se aproxima un fin de semana muy especial para la Fórmula 1 porque se corre el Gran Premio de Mónaco. Una carrera siempre particular, histórica e increíble para todos los pilotos. Sin embargo, un circuito que se torna probablemente aburrido para nosotros. Y esto tiene que ver con que hay que pasar permanentemente rozando, midiendo los muros, tratando de maximizar cada centímetro de la pista. Y esto hace que los pilotos no se puedan pasar.

Aunque hay expectativas para ver cómo va a reaccionar este nuevo auto para esta carrera, en cierto punto va a ser un Gran Premio un poco más parecido a los que teníamos durante la temporada pasada, porque es el circuito más diferente que tiene la Fórmula 1. Y esto tiene que ver con el uso de la energía y de la aerodinámica móvil. Es decir, los alerones que se abren y que se cierran. Por las características del circuito que tenemos aquí, los alerones no se van a abrir y no se van a cerrar. Los alerones van a estar en la misma posición toda la vuelta, clasificación, entrenamiento, carrera. No se van a mover. Y esto tiene que ver con una cuestión de seguridad, porque al final de cuentas el objetivo de abrir los alerones es que los autos tengan menos resistencia al aire y consigan mayor velocidad utilizando menos energía. Pues Mónaco no necesita ni mayor velocidad, porque con los alerones abiertos probablemente estaríamos hablando de llegar a la curva uno a350 kilómetros por hora y eso ya sería una locura de velocidad para tratar de frenar y doblar en Sainte Devote.

Toda la Fórmula 1 se vive a través de la pantalla de Disney+

Paralelamente, será el fin de semana en el cual menos vamos a hablar del famoso “superclipping”, que es la recarga de energía bajando velocidad al final de la recta, porque un circuito con tanto frenaje, con tanta curva, con tanto momento donde el acelerador no está a fondo, significa que mientras se acelera se puede recuperar batería y básicamente lo que sobra acá es energía. Entonces, desde este punto de vista, vamos a ver un fin de semana más parecido al de la Fórmula 1 de antes, con los alerones que no se movían y donde la recarga de energía no va a ser un tema del cual hablemos tanto.

Y lo que no va a pasar este año es lo que aconteció la temporada anterior, que fue la obligación de que los equipos tenían que parar dos veces por reglamento a hacer paradas en los pits. Lo que intentó la FIA, lo que intentó la Fórmula 1 el año pasado, fue ver si le podía dar un sacudón a la carrera para generar otro atractivo, para generar algo más divertido para el público, porque se entiende que Mónaco es importante para la Fórmula 1 desde todo punto de vista. Pero, claramente, para el espectador es el fin de semana menos atractivo, donde menos acción hay en la pista. Entonces se intentó ese modelo de dos paradas obligatorias y terminó siendo peor, porque básicamente lo que pasó es que Lawson cubrió a Hadjar, su compañero de equipo.

El principal candidato para ganar el GP de Mónaco

El máximo candidato para el fin de semana tiene que ser Ferrari, porque tiene el auto con el mejor grip mecánico, con el mejor chasis, con la mejor capacidad de frenar y doblar. Ferrari tiene una deficiencia con respecto a los Mercedes y tiene que ver con el motor, por lo que está esperando que la FIA le permita, porque todos los análisis los hizo después de la carrera pasada, llevar una o dos actualizaciones del motor para las próximas carreras en un sistema que la FIA denomina “a dúo”, del cual ya hemos hablado en varias ocasiones. Esa resolución todavía no está, pero Ferrari está esperando que le den la oportunidad de desarrollar el motor, algo que por reglamento está por ahora prohibido. Entonces, acá donde el motor no marca una diferencia tan grande, el grip mecánico que tiene la Ferrari, sumado a que Leclerc es uno de sus circuitos favoritos, me parece que es el gran candidato. Si Hamilton le pudiera competir a Leclerc, sería el relanzamiento definitivo de Hamilton en su carrera.

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Lo que se viene para Colapinto

Franco Colapinto llega afilado de Mónaco. (Foto: Getty)

Para Franco Colapinto será un fin de semana especial. Alpine tiene una deficiencia en las curvas de mediana y alta velocidad que intentará solucionar en la próxima carrera en Barcelona con un alerón delantero nuevo. No lo va a necesitar acá porque claramente no hay curvas de mediana y alta velocidad. Y el auto ha demostrado tener un muy buen chasis, con buen grip mecánico y con buenas reacciones a los cambios que los ingenieros le vayan haciendo. Desde ese punto de vista, podría ser un fin de semana importante para Alpine.

Colapinto llega con lo que hay que tener en un circuito como Mónaco: confianza. Porque cuando estás en un circuito tan apretado, donde tenés que ir al límite, pero un error te cuesta la carrera, vos le tenés que tener mucha confianza, primero y principal, a tu auto. El piloto tiene que confiar mucho en su auto, sabiendo que si lo tira, hasta dónde lo va a tirar y cómo va a reaccionar el auto, y si quiere sacar una décima, una centésima, una milésima más, tiene que saber que si lo pone ahí, para que bese el guardrail por la parte de adentro, no se va a pasar dos centímetros que terminarían arrancándole la suspensión delantera. Esa confianza se gana con resultados. Colapinto viene de tener sus mejores dos resultados en la historia de la Fórmula 1, viene de cerrar un gran fin de semana realmente sensacional en Canadá.

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A su vez, hay que ver qué pasa con la pelea interna con Gasly. Colapinto le viene ganando las últimas cuatro clasificaciones. Y los dos pilotos, después de Canadá, se fueron a Enstone, a la fábrica de Alpine, para tener muchas horas de trabajo con ingenieros y principalmente trabajo en simulador. De hecho, Colapinto estaba en Enstone menos de 24 horas después de haber cruzado la bandera a cuadros en Canadá, haciendo ya los primeros trabajos. Por ello, hay buena expectativa para el equipo este fin de semana.

De más está decir que acá la carrera se corre el sábado, que es la clasificación. En una buena clasificación definís prácticamente el Gran Premio entero. Así que, todo el trabajo, volviendo a un fin de semana normal para la Fórmula 1, porque venimos de dos carreras con fin de semana Sprint, tres tandas de entrenamiento, de menor a mayor, no arrancar buscando los límites ni presionando desde el primer momento, sino ir buscando la puesta a punto en una pista donde el consumo de neumáticos históricamente no es mayormente un problema.