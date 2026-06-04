Red Bull y Audi se copian de Alpine para el GP de Mónaco

La innovación aerodinámica que Alpine presentó en Suzuka fue desarrollada también por otras escuderías, que la estrenarán este fin de semana en Mónaco.

Este fin de semana la Fórmula 1 regresa para dar inicio a su gira europea, que comienza con el Gran Premio de Mónaco. Y luego de la semana de parón entre Canadá y esta carrera, los equipos llegaron y mostraron que trabajaron en sus respectivas fábricas, porque hay varias actualizaciones visibles en los monoplazas.

El GP de Mónaco está en Disney+

El ejemplo más claro es el de Audi, Red Bull y su escudería satélite, Racing Bulls, que trajeron a Mónaco una actualización en su alerón trasero, con la introducción de una pequeña aleta aerodinámica enfocada en optimizar el apoyo aerodinámico global del auto. Eso lo introdujo Alpine en Suzuka, funcionó como se esperaba y ahora habrá otros seis monoplazas utilizando el mismo sistema.

Red Bull ya tiene el nuevo detalle en su alerón trasero, aunque en su caso es doble.

David Sánchez, el encargado del desarrollo del chasis del A526 fue el primero en darse cuenta de este gris del reglamento, uno de los detalles más osados dentro de los diseños actuales, ya que está al límite de lo permitido por la FIA.

Otro equipo que actualizó su alerón trasero para esta carrera, aprovechando la prohibición del Straight Mode, por lo que los alerones no se abrirán en todo el fin de semana, fue Mercedes. La escudería líder del campeonato del mundo de constructores fue más allá y su sistema es más elaborado y complejo.

El diseño de Mercedes para el GP de Mónaco.

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Los horarios del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 08:30hs

08:30hs Práctica libre 2: 12:00hs

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00hs

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