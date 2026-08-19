Alpine confirmó mejoras para el auto de Franco Colapinto para el GP de Países Bajos

Steve Nielsen, director de la escudería, adelantó que los coches tendrán actualizaciones este fin de semana en Zandvoort.

Franco Colapinto se prepara para volver a la Fórmula 1 después del receso de mitad de año y todo indica que será con un mejor alto. Alpine confirmó mejoras tanto para su monoplaza como para el de Pierre Gasly, buscando volver a ser protagonistas en el Gran Premio de Países Bajos.

Quien se encargó de adelantarlo fue Steve Nielse, director de la escudería: “Ahora nuestro enfoque está completamente centrado en correr este fin de semana en Zandvoort mientras reanudamos la temporada. Hemos dicho muchas veces que estamos en una estrecha lucha por el campeonato y si somos capaces de aportar rendimiento a nuestro coche podremos lograr nuestro objetivo a finales de año“.

“Tenemos algunas actualizaciones disponibles este fin de semana, las cuales probaremos en el coche durante las prácticas previas a la clasificación para la carrera Sprint. El plan es traer más mejoras a medida que podamos y con suerte será suficiente para ponernos en la lucha en pista para sumar la mayor cantidad de puntos posible”, aseguró.

Colapinto quiere más puntos en Alpine

Más allá de haber podido sumar varios puntos y de incluso haber obtenido resultados con el auto en su peor momento, Colapinto quiere más para el segundo semestre: “Todavía queda un largo camino por recorrer, así que tenemos que empezar con el pie derecho en Zandvoort este fin de semana”.

“Terminamos un poco decepcionados, sobre lo cual pude reflexionar, porque demuestra lo lejos que hemos llegado como equipo desde esta posición el año pasado. Estar luchando ahora por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es realmente impresionante y todos queremos hacer un gran trabajo para asegurar ese resultado para el equipo”, afirmó el argentino.

Y remarcó: “Será interesante ver cómo es como un fin de semana de Sprint y necesitamos empezar bien el viernes por la mañana para poder encontrar un ritmo y presionar al límite desde temprano, ya que apuntamos a un regreso al top 10“.

Publicidad

Cuando vuelve la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo regresará a las pistas el fin de semana del 23 de agosto, cuando se reanude la temporada con el Gran Premio de los Países Bajos, que se llevará a cabo en el Mascot Circuit Zandvoort, de la ciudad neerlandesa con el mismo nombre. Como toda la F1, se podrá ver a través de Disney+.