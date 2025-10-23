Atento Colapinto, hackers vulneraron la seguridad informática de la FIA y filtraron información de los pilotos de la Fórmula 1

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) es la máxima entidad de todo el deporte motor, y el ente que rige todo lo que sucede en la Fórmula 1. Es allí donde los pilotos, ingenieros y equipos deben compartir toda su información personal clasificada, necesaria para participar de las competiciones que sean. Sin embargo, este miércoles se conoció que hubo una brecha en el sistema de seguridad informática.

Así lo reveló la propia FIA en un comunicado (vía PlanetF1), en el que admitieron haber sufrido un ataque por parte de hackers: “La FIA está al tanto de un incidente cibernético que tuvo lugar este verano e involucra el sitio de Categorización de Pilotos de la FIA”, expresaron.

“Se tomaron pasos inmediatos para asegurar la información de los pilotos y la FIA ha reportado este problema a las autoridades encargadas de la protección de información”, agregó la entidad para llevar tranquilidad. También destacaron que han invertido “extensivamente” en ciberseguridad de clase mundial para evitar que este tipo de ataques sean exitosos.

La FIA, no obstante, reconoció que algunos pilotos fueron afectados y que su información personal fue filtrada. Esto incluye pasaportes, licencias deportivas y más información que se encontraba en dicha web.

Los hackers también se expresaron públicamente

Desde una cuenta de X con el nombre de usuario @galnagli, los presuntos hackers de la página de la FIA se hicieron cargo públicamente del ataque y explicaron que lo hicieron como una prueba de seguridad, que demostró las falencias del sistema utilizado para proteger la información personal de los pilotos.

Hackers accedieron a la información personal de cientos de pilotos profesionales.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a lo posteado, fueron tres los hackers que no necesitaron demasiado para superar el ecosistema de seguridad de la FIA, primero creando una página de piloto falsa y luego probando una teoría para convertirse en administrador del portal y poder manejar toda la información de cientos de pilotos en él.

En diez minutos, lograron tener acceso a información personal de pilotos de Fórmula 1 y otras categorías, incluyendo la de Franco Colapinto o Max Verstappen, por mencionar algunos ejemplos.

Los hackers aseguraron que ya borraron el perfil falso, no descargaron ninguna información sensible y fueron los que se encargaron de avisarle a la FIA lo que había sucedido y la forma en que accedieron. Quedará confiar en que lo hicieron y que la FIA ya ha solucionado esta clase de fallas en su sistema de seguridad informática.

Publicidad