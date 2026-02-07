Atento Colapinto, Lando Norris reveló el mayor desafío para los pilotos en la nueva era de la Fórmula 1: “Será mucho más difícil”

En apenas unos días, la Fórmula 1 iniciará sus tests en Bahréin; será la segunda serie de pruebas de cara a la temporada 2026, luego de lo visto la semana pasada en Barcelona. Y Lando Norris, el actual campeón del mundo, sacó ciertas conclusiones preocupantes luego de su paso por la pista en Montmeló.

Los 22 pilotos que formarán parte de la parrilla en 2026 deberán adaptarse a los nuevos autos, y a las nuevas mecánicas que estos tienen. Así que Franco Colapinto debe prestarle especial atención a las palabras y el feedback de cada uno de sus rivales. Y, sin lugar a dudas, que la de Lando Norris tiene un peso adicional.

El piloto de McLaren se refirió especialmente a las largadas, un aspecto que ve como el más complicado para el 2026, luego de descubrir cómo se comportan las nuevas unidades de potencia. “Será mucho más difícil“, admitió Lando ante la prensa. “Si quieres usar la batería para ayudarte en la salida, pierdes mucha energía que luego te falta durante el resto de la vuelta”, detalló.

Lando Norris giró con el McLaren MCL40 en Barcelona, y descubrió lo complicado que es largar. (Prensa McLaren)

“Puede que consigas una mejor salida, pero la batería se agotará incluso antes de llegar a la primera curva. Esto puede pasar en algunas pistas, como México”, destacó Norris. Y explicó: “Anteriormente, el turbo se mantenía a una velocidad estable gracias a la batería. La salida era producto de una interacción muy fluida entre la batería y el motor de combustión”.

“Existirán complicaciones, de momento es un tanto complicado principalmente porque debes mantener el turbo en el punto perfecto, y porque no se tiene la cantidad de batería justa para apoyar en los huecos, es lo hace todo más complicado”, continuó analizando Norris. “Estoy seguro de que se verán varias pruebas de largada en Bahréin”, concluyó.

La incidencia eléctrica en las nuevas unidades de potencia de la F1

Las palabras de Lando Norris son un fiel reflejo de lo que sucede cuando se quita participación del motor de combustión y se la da a la electrónica, que puede dar un impulso mayor en menor tiempo, lo cual vuelve todo mucho más inestable y pone mayor presión en el piloto para hacerlo todo perfecto.

A partir del 2026, los autos de la Fórmula 1 son más híbridos (55-45). Las baterías pasaron de 180 CV a 480 CV para esta temporada, y el motor contará únicamente con el generador cinético (MGU-K), en lugar del calórico (MGU-H), que ya no formará parte de la unidad de potencia.

Norris destacó que habrá que administrar la potencia eléctrica mucho mejor en 2026. (Prensa McLaren)

Bahréin, los días 11, 12 y 13 de febrero, será la próxima serie de pruebas de la Fórmula 1, que luego tendrá una última serie de tres días, del 23 al 25 de febrero, para cerrar la pretemporada y ya ponerse a tono de cara al inicio del campeonato con el Gran Premio de Australia, en marzo.

