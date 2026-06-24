Briatore puso una condición que incluyó a Colapinto para apoyar la vuelta de la Fórmula 1 a Argentina: “Si no, no me importa”

Tras mostrarse sorprendido por el Road Show de Palermo, el asesor ejecutivo de Alpine se refirió a las chances del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

En una temporada de la Fórmula 1 con grandes expectativas, Franco Colapinto atraviesa un buen momento a bordo del Alpine A526. Mientras suma puntos, el piloto argentino piensa en su futuro y en la renovación con la escudería francesa, decisión de Flavio Briatore en las próximas semanas.

Pero en el horizonte no solo está la continuidad de Colapinto, ya que también está en juego el regreso de la Fórmula 1 a Argentina. La Ciudad de Buenos Aires lleva negociaciones con la máxima categoría mientras pone a punto el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para acercarse a esta posibilidad que no se da desde 1998.

Al respecto, Briatore dialogó esta semana con Beyond The Grid, el podcast de la F1, y se mostró a favor de apoyar la candidatura de Argentina para volver a albergar un Gran Premio. Sin embargo, lo hará bajo una condición: “Si continúo con Franco, sí. Si no, no me importa”.

El Road Show de Palermo impresionó a Briatore

El Road Show de Colapinto en Buenos Aires. (Foto: Getty)

“Franco no dio vuelta la situación después del road show de Buenos Aires, ya lo había hecho desde el principio. Pero nunca imaginé que habría tanta gente. Pensé en 10 o 20 mil, pero medio millón de personas para ver nada”, analizó el ejecutivo de Alpine.

“Porque todo el mundo se tapaba entre sí. Medio millón de personas viendo nada. Lo extraño es que Franco nunca ganó nada. Sigo sin entender cómo hubo medio millón de personas paradas ahí por Franco. No lo comprendo”, se extendió el italiano.

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Los horarios del Gran Premio de Austria

VIERNES 26 DE JUNIO

Entrenamientos libres 1: 08:30hs

08:30hs Entrenamientos libres 2: 12:00hs

SÁBADO 27 DE JUNIO

Entrenamientos libres 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

11:00hs Entrenamientos libres 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

DOMINGO 28 DE JUNIO

Gran Premio de Austria: 10:00hs

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