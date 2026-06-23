Flavio Briatore reveló que Alpine definirá la continuidad de Colapinto en cuatro carreras: “Si sigue rindiendo…”

La decisión de la escudería será comunicada antes del parón de verano.

Es una realidad que el segundo asiento de Alpine es uno de los más codiciados dentro de la Fórmula 1 para 2027. Y es que, con Pierre Gasly ya confirmado por varias temporadas más, y el contrato actual de Franco Colapinto vigente únicamente hasta final del presente curso, la butaca en el quinto mejor auto actual, es un lugar atractivo para cualquier piloto.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+

Fernando Alonso, Alex Albon y hasta alguno de los hoy pilotos de Mercedes, todos ello sonaron con mayor o menor fuerza en algún momento para ocupar, en 2027, el lugar que hoy le pertenece a Franco Colapinto. Sin embargo, Flavio Briatore le puso paños fríos a la especulación, revelando que la confirmación llegará en agosto y que Colapinto, a día de hoy, tiene buenas chances de asegurar su continuidad en la escudería como piloto oficial.

Briatore está conforme con el rendimiento de Colapinto. (Getty)

“Si Franco [Colapinto] sigue rindiendo como lo está haciendo ahora y la relación entre Franco y Pierre [Gasly] sigue siendo como ahora… ¿Por qué no?“, expresó Briatore en diálogo con Beyond The Grid, el podcast oficial de la Fórmula 1. “Todavía nos quedan carreras hasta finales de agosto, y tomaremos una decisión antes de las vacaciones de verano“, completó el italiano.

Franco Colapinto es uno de los tres pilotos que logró terminar todos los Grandes Premios esta temporada, junto a Lewis Hamilton y Esteban Ocon, y si bien está por detrás de Gasly en el campeonato, el rendimiento en pista ha sido muy similar entre ambos.

El rendimiento de Gasly y Colapinto ha sido muy similar esta temporada. (Getty)

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De aquí al parón de verano, no obstante, hay cuatro carreras por delante (Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría), siendo la última de ellas la actividad en el Hungaroring, el 26 de julio, antes del parón hasta finales de agosto. Estas serán las carreras definitivas para que Alpine pueda evaluar el rendimiento del argentino y ratificar su continuidad con un contrato por varias temporadas.

Gasly-Colapinto, una de las duplas más sólidas de la F1 2026

Así como Alpine fue la peor escudería de la Fórmula 1 en 2025, hoy es una de las más destacadas. Y mucho tiene que ver su dupla de pilotos. Franco Colapinto y Pierre Gasly han conformado una sociedad tanto sobre como debajo del auto y ambos han ayudado a desarrollar el coche que hoy tiene Alpine como quinta fuerza del campeonato del mundo.

Los dos pilotos de Alpine han armado una gran sociedad. (Getty)

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Se nota la sinergia entre ambos en pista, y si bien ha habido alguna que otra orden de equipo esta temporada, nada que haya generado mayor disconformidad en uno u otro. Alpine junto a Mercedes, Ferrari, Red Bull y RB, son las únicas escuderías que han tenido al menos un piloto en los puntos en cada GP de la temporada.

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