Buen arranque para Franco Colapinto en la FP1 de Silverstone: Pierre Gasly, penúltimo

La primera y única práctica libre de Silverstone dejó buenas sensaciones para Franco Colapinto, que finalizó en el 11° lugar, pero muy por encima de Pierre Gasly. El argentino fue de menor a mayor en una FP1 que lideró Lewis Hamilton, de cara a un fin de semana que promete ser vibrante en el Gran Premio del Reino Unido.
El argentino giró en 1:30:966 y quedó a 1,706 de la punta, que fue para el piloto británico con un tiempo de 1:29.260. Fue una sesión de menos a más para el de Alpine, que le costó ingresar en el pelotón del medio a través del A526 del ex Williams.
La buena noticia para el argentino es que no necesitó la goma blanda para hacer su mejor tiepmo, algo que sí hicieron quienes terminaron en los primeros ocho lugares y hasta algunos que finalizaron por debajo suyo. El oriundo de Pilar giró con los neumáticos medios.
Fue la única tanda de entrenamientos libres del fin de semana. A partir de ahora, todo será con el objetivo de sumar puntos, ya que a las 12.30 llegará el turno de la clasificación para la Carrera Sprint, que será el sábado en el primer turno.
Posiciones finales de la FP1
- Lewis Hamilton (Ferrari): 1:29.260
- Kimi Antonelli (Mercedes): 1:29.473
- Charles Leclerc (Ferrari): 1:29.859
- George Russell (Mercedes): 1:29.938
- Oscar Piastri (McLaren): 1:30.147
- Max Verstappen (Red Bull): 1:30.240
- Lando Norris (McLaren): 1:30.288
- Isack Hadjar (Red Bull): 1:30.338
- Nico Hulkenberg (Audi): 1:30.743
- Liam Lawson (Racing Bulls): 1:30.850
- Franco Colapinto (Alpine): 1:30.966
- Gabriel Bortoleto (Audi): 1:31.035
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:31.339
- Oliver Bearman (Haas): 1:31.373
- Carlos Sainz (Williams): 1:31.684
- Esteban Ocon (Haas): 1:31.684
- Alexander Albon (Williams): 1:31.697
- Valtteri Bottas (Cadillac): 1:32.150
- Sergio Perez (Cadillac): 1:32.241
- Fernando Alonso (Aston Martin): 1:32.957
- Pierre Gasly (Alpine): 1:33.019
- Lance Stroll (Aston Martin): 1:33.130
Horarios del Gran Premio de Gran Bretaña 2026
VIERNES 3 DE JULIO
- Clasificación Sprint: 12.30hs
SÁBADO 4 DE JULIO
- Carrera Sprint: 08:00hs
- Clasificación: 12:00hs
DOMINGO 5 DE JULIO
- Gran Premio de Gran Bretaña: 11:00hs