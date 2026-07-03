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Fórmula 1

Buen arranque para Franco Colapinto en la FP1 de Silverstone: Pierre Gasly, penúltimo

El argentino terminó muy por encima de Pierre Gasly en la primera tanda de entrenamientos. A las 12:30, la clasificación para la Sprint.

Colapinto, 11° en la FP1 de Silverstone
© Getty ImagesColapinto, 11° en la FP1 de Silverstone

La primera y única práctica libre de Silverstone dejó buenas sensaciones para Franco Colapinto, que finalizó en el 11° lugar, pero muy por encima de Pierre Gasly. El argentino fue de menor a mayor en una FP1 que lideró Lewis Hamilton, de cara a un fin de semana que promete ser vibrante en el Gran Premio del Reino Unido.

El argentino giró en 1:30:966 y quedó a 1,706 de la punta, que fue para el piloto británico con un tiempo de 1:29.260. Fue una sesión de menos a más para el de Alpine, que le costó ingresar en el pelotón del medio a través del A526 del ex Williams.

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La buena noticia para el argentino es que no necesitó la goma blanda para hacer su mejor tiepmo, algo que sí hicieron quienes terminaron en los primeros ocho lugares y hasta algunos que finalizaron por debajo suyo. El oriundo de Pilar giró con los neumáticos medios.

Fue la única tanda de entrenamientos libres del fin de semana. A partir de ahora, todo será con el objetivo de sumar puntos, ya que a las 12.30 llegará el turno de la clasificación para la Carrera Sprint, que será el sábado en el primer turno.

Posiciones finales de la FP1

  1. Lewis Hamilton (Ferrari): 1:29.260
  2. Kimi Antonelli (Mercedes): 1:29.473
  3. Charles Leclerc (Ferrari): 1:29.859
  4. George Russell (Mercedes): 1:29.938
  5. Oscar Piastri (McLaren): 1:30.147
  6. Max Verstappen (Red Bull): 1:30.240
  7. Lando Norris (McLaren): 1:30.288
  8. Isack Hadjar (Red Bull): 1:30.338
  9. Nico Hulkenberg (Audi): 1:30.743
  10. Liam Lawson (Racing Bulls): 1:30.850
  11. Franco Colapinto (Alpine): 1:30.966
  12. Gabriel Bortoleto (Audi): 1:31.035
  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:31.339
  14. Oliver Bearman (Haas): 1:31.373
  15. Carlos Sainz (Williams): 1:31.684
  16. Esteban Ocon (Haas): 1:31.684
  17. Alexander Albon (Williams): 1:31.697
  18. Valtteri Bottas (Cadillac): 1:32.150
  19. Sergio Perez (Cadillac): 1:32.241
  20. Fernando Alonso (Aston Martin): 1:32.957
  21. Pierre Gasly (Alpine): 1:33.019
  22. Lance Stroll (Aston Martin): 1:33.130

Horarios del Gran Premio de Gran Bretaña 2026

VIERNES 3 DE JULIO

  • Clasificación Sprint: 12.30hs

SÁBADO 4 DE JULIO

  • Carrera Sprint: 08:00hs
  • Clasificación: 12:00hs

DOMINGO 5 DE JULIO

  • Gran Premio de Gran Bretaña: 11:00hs
Joaquín Alis
Joaquín Alis
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