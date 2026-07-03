Buen arranque para Franco Colapinto en la FP1 de Silverstone: Pierre Gasly, penúltimo

El argentino terminó muy por encima de Pierre Gasly en la primera tanda de entrenamientos. A las 12:30, la clasificación para la Sprint.

La primera y única práctica libre de Silverstone dejó buenas sensaciones para Franco Colapinto, que finalizó en el 11° lugar, pero muy por encima de Pierre Gasly. El argentino fue de menor a mayor en una FP1 que lideró Lewis Hamilton, de cara a un fin de semana que promete ser vibrante en el Gran Premio del Reino Unido.

El argentino giró en 1:30:966 y quedó a 1,706 de la punta, que fue para el piloto británico con un tiempo de 1:29.260. Fue una sesión de menos a más para el de Alpine, que le costó ingresar en el pelotón del medio a través del A526 del ex Williams.

La buena noticia para el argentino es que no necesitó la goma blanda para hacer su mejor tiepmo, algo que sí hicieron quienes terminaron en los primeros ocho lugares y hasta algunos que finalizaron por debajo suyo. El oriundo de Pilar giró con los neumáticos medios.

Fue la única tanda de entrenamientos libres del fin de semana. A partir de ahora, todo será con el objetivo de sumar puntos, ya que a las 12.30 llegará el turno de la clasificación para la Carrera Sprint, que será el sábado en el primer turno.

Posiciones finales de la FP1

Lewis Hamilton (Ferrari): 1:29.260 Kimi Antonelli (Mercedes): 1:29.473 Charles Leclerc (Ferrari): 1:29.859 George Russell (Mercedes): 1:29.938 Oscar Piastri (McLaren): 1:30.147 Max Verstappen (Red Bull): 1:30.240 Lando Norris (McLaren): 1:30.288 Isack Hadjar (Red Bull): 1:30.338 Nico Hulkenberg (Audi): 1:30.743 Liam Lawson (Racing Bulls): 1:30.850 Franco Colapinto (Alpine): 1:30.966 Gabriel Bortoleto (Audi): 1:31.035 Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:31.339 Oliver Bearman (Haas): 1:31.373 Carlos Sainz (Williams): 1:31.684 Esteban Ocon (Haas): 1:31.684 Alexander Albon (Williams): 1:31.697 Valtteri Bottas (Cadillac): 1:32.150 Sergio Perez (Cadillac): 1:32.241 Fernando Alonso (Aston Martin): 1:32.957 Pierre Gasly (Alpine): 1:33.019 Lance Stroll (Aston Martin): 1:33.130

Horarios del Gran Premio de Gran Bretaña 2026

VIERNES 3 DE JULIO

Clasificación Sprint: 12.30hs

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SÁBADO 4 DE JULIO

Carrera Sprint : 08:00hs

: 08:00hs Clasificación: 12:00hs

DOMINGO 5 DE JULIO