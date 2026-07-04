Preocupante pronóstico de Franco Colapinto luego de la sprint en Silverstone: “Volvimos al año pasado”

El argentino llegó a comparar su auto con el del 2025, que fue el peor de toda la parrilla.

Franco Colapinto terminó en el puesto 12 en la carrera sprint del GP de Gran Bretaña, apenas dos lugares delante de su puesto de partida, a pesar de haber hecho un formidable largada, en la que ganó cinco posiciones. Sin embargo, el argentino hizo una preocupante comparación con el 2025, por el rendimiento de su Alpine.

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“Creo que fue mejor, un poco por la velocidad más baja que tenemos en carrera.

En qualy, yendo a fondo y con el auto bajo hubo mucho bouncing, el auto se siente digital, como un mouse muy sensible. No daba estabilidad de entrada, no te da confianza“, esbozó Colapinto, con una curiosa comparación.

“En carrera eso mejora, al ir más lento. Estuvimos más firmes, pero los Racing Bulls parecen que están en otra categoría. El grip que tienen, parece que están con neumáticos más blandos. Es una locura. Tenemos que trabajar para alcanzarlos”, se explayó el argentino.

Sobre su carrera, destacó: “Fue una buena largada, creo que fue lo mejor de la carrera, después nos costaba encontrar ritmo. Después teníamos mucho understeering, la goma se desgastaba mucho. Mejoramos”. Sin embargo, lo más preocupante fue su declaración sobre el estado del auto en clasificación: “Ayer el auto era muy difícil, inestable, un poco volvimos a lo que era el año pasado, hoy dimos un paso y tenemos que dar otro para intentar estar mejor”.

"EL AUTO SE SENTÍA COMO UN MOUSE MUY SENSIBLE PERO ESTUVIMOS MÁS FIRME". Franco Colapinto habló tras quedar 12° en la Sprint de Silverstone.



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El año pasado, Alpine no llevó mejoras y fue la peor escudería de la parrilla. El objetivo era poner todos los esfuerzos en traer un auto competitivo al 2026. Y si bien lo hizo en la primera mitad de la temporada y hoy la escudería está en el quinto puesto del campeonato de constructores, que Franco empiece a sentir que hay sensaciones similares, no es un buen augurio para lo que resta de temporada.

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Gasly señaló la diferencia con los RB

Pierre Gasly hizo una largada tan buena como la de Franco Colapinto, y se puso inicialmente en puestos de puntos, quedando octavo. Sin embargo, el resultado final fue decepcionante: lo pasaron los RB de Lawson y Lindblad y el Red Bull de Hadjar, para quedar undécimo, apenas delante de Franco.

“Vamos demasiado lento“, expresó el francés luego de la carrera. “Hay que encontrar la manera de ser más rápidos, por ahora no lo somos. Es una lástima, había tenido un muy buen arranque, simplemente vamos demasiado lentos, no podemos pelearnos con ellos (Racing Bulls). Nos han adelantado y nos han dejado atrás, va a hacer falta encontrar más rendimiento”, agregó.

Resultado carrera sprint GP de Gran Bretaña

Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (RB) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (RB) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Ollie Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocón (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac)