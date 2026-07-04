Los jugadores tocados de la Selección Argentina antes de Egipto: cómo están Enzo Fernández, Facundo Medina, Nico González y más

Varios jugadores terminaron al límite desde lo físico en la sufrida victoria ante Cabo Verde. La situación de cada uno.

Pasar la barrera de los dieciseisavos no solo fue desafiante desde lo físico para la Selección Argentina, sino también desde lo físico. Varios jugadores terminaron extenuados por los 120 minutos de sufrimiento, poniendo en riesgo su presencia en la ronda de octavos de final.

Luego del descanso que Lionel Scaloni le dio a la mayoría de los titulares en el choque ante Jordania, ahora hay pocos días para recuperar. Apenas tres entrenamientos de distancia hay entre el último compromiso y el que se viene ante Egipto. La lupa está puesta en tres futbolistas: Facundo Medina, Nico González y Enzo Fernández.

Uno por uno: el panorama de los tocados

Facundo Medina

El defensor, que le ganó el puesto de lateral izquierdo por su buen rendimiento en la fase de grupos, encendió las alarmas cuando se tiró al suelo, justo después de que el cuerpo técnico haya utilizado una ventana de cambios. El zurdo no pudo seguir y se fue caminando con mucha dificultad.

“Terminó muy cansado porque lo utilizamos mucho en ataque. Jugó en varias posiciones y terminó con calambres, pero está bien“, fueron las palabras del propio Lionel Scaloni en conferencia de prensa, desestimando que lo suyo sea grave. De todas formas, peleará su lugar con Nicolás Tagliafico hasta último momento.

Enzo Fernández

“Enzo se acalambró un poquito pero después recuperó. Terminó otra vez acalambrado pero no teníamos más ventanas”, fue la explicación del propio estratega después del encuentro, dejando en claro que el hombre de Chelsea está sano pese a lo sucedido en el campo de jugo.

El propio futbolista fue quien le puso paños fríos a su situación luego del pitazo final. “Me acalambré a los 75, 80 minutos. Siempre hay que dar un plus en la Selección. Me hace acordar a cuando era chico y siempre soñaba con estar acá. Eso es un plus extra siempre”, declaró en TyC Sports.

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Nico González

Nico González sufrió una torcedura en el tobillo izquierdo que lo dejó rengueando unos cuantos minutos. Aún así, pudo reincorporarse y terminar el partido. Si bien podía tratarse de algo más grave, este viernes el jugador hizo las tareas regenerativas contra el grupo y no se realizó estudios. Tranquilidad.