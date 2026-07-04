Tras el comunicado de Real Madrid, confirmaron la fecha en la que se definirá el futuro de Enzo Fernández

El nacido en San Martín tiene contrato con Chelsea hasta mediados de 2032 y crecen los rumores de su llegada a Real Madrid.

A lo largo de las últimas horas, Javier Pastore dejó entrever que Enzo Fernández está muy cerca de jugar en Real Madrid. Lo hizo por medio de una entrevista con AS, donde confirmó que con la agencia de representación con la que trabaja a diario, buscan que el mediocampista se marche de Chelsea.

Las declaraciones del ex futbolista de Paris Saint-Germain generaron una enorme repercusión a nivel mundial. Al punto de que los directivos del Merengue hicieron un comunicado y lo publicaron tanto en su sitio oficial como en las redes sociales del club, donde confirmaron que no iniciaron gestiones con los ingleses ni el futbolista para quedárselo.

Enzo Fernández, mediocampista de Argentina y Chelsea.

“Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid C. F. por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación”, esbozaron para dejar bien en claro cuál es la postura que mantienen. Pero tras la contundente información, el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de pases, reveló un dato clave.

Dado a que surgieron rumores de un posible cambio de equipo y mudarse de Londres a Manchester para volver a ser dirigido por Enzo Maresca, el cronista sostuvo que “no hay conversaciones entre Manchester City y Enzo Fernández en esta etapa, a pesar de los nuevos vínculos tras no concretarse el acuerdo con Real Madrid”. A lo que también agregó: “El futuro de Enzo solo se discutirá después del Mundial”.

Así las cosas, habrá que aguardar a que se defina el futuro de la Albiceleste en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y luego de ello será turno de que el ex River y Benfica, que está cotizado en 90 millones de euros, segun reporta el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, resuelva su continuidad en Londres o en algún otro equipo.

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Enzo Fernández, pieza clave de Chelsea. (Justin Setterfield/Getty Images)

El precio que pide Chelsea para desprenderse de Enzo Fernández

Al momento de comprárselo a Benfica, desde Chelsea desembolsaron 121 millones de euros. Y lógicamente, no quieren perder dinero ante una posible venta. Por lo tanto, dejaron en claro que el club que desee adquirir a Enzo Fernández deberá desembolsar 120 millones de libras esterlinas, una cifra equivalente a unos 160 millones de dólares o 140 millones de euros.

DATOS CLAVES

Enzo Fernández: Real Madrid negó oficialmente mediante un comunicado cualquier gestión para contratarlo.

Real Madrid negó oficialmente mediante un comunicado cualquier gestión para contratarlo. Fabrizio Romano: confirmó que no hay conversaciones entre el mediocampista y Manchester City.

confirmó que no hay conversaciones entre el mediocampista y Manchester City. 90 millones de euros: es el valor de mercado del jugador según reporta Transfermarkt.