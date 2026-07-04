Con Galarza Fonda incluido, Deschamps elogió tres jugadores de Paraguay antes del cruce con Francia: “Tienen calidad”

El futbolista de River recibió un fuerte elogio en la previa de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Este sábado por la tarde, la Selección de Paraguay se enfrenta a Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo determinan que define a un clasificado a la próxima ronda y el otro equipo queda eliminado. En ese sentido, Didier Deschamps analizó a su rival de turno en la previa y elogió a Matías Galarza Fonda, entre otros protagonistas.

Por un lugar en los cuartos de final, donde ya espera Marruecos que goleó 3-0 a Canadá, los combinados guaraní y galo se miden frente a frente en Filadelfia. Y aunque en la sociedad se cree que es un encuentro muy accesible para los europeos, el entrenador se encargó de descartarlo y enalteció lo hecho por los sudamericanos en lo que va de la competición.

Matías Galarza Fonda, en la Selección de Paraguay en el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con VSSports, Deschamps manifestó: “Si Paraguay ha llegado hasta los octavos, es un buen equipo. He visto los partidos que ha jugado, eliminaron a Alemania“. Inmediatamente después, redobló la apuesta y fue por más. “Cuando un equipo llega hasta acá, no puede ser una sorpresa. Las predicciones a veces no son justas“, aseguró.

En ese preciso momento se refirió a los futbolistas que tiene el elenco guaraní. “Paraguay tiene calidad a nivel ofensivo, con Almirón y Enciso, que juega en Francia“, tiró en primera instancia. Pocos segundos más tarde, Deschamps sentenció: “Y Galarza sabe defender muy bien“. De esta manera, se tomó el tiempo de elogiar al jugador que no tuvo un buen nivel en River.

Matías Galarza Fonda, en la Selección de Paraguay en el Mundial 2026. (Getty Images)

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Por otro lado, hizo hincapié en lo colectivo. “Es un equipo que tiene muchas ganas y van a luchar hasta el último segundo“, deslizó en cuanto a los dirigidos por Gustavo Alfaro. “No es un equipo agresivo y nada más. Tienen calidad y un estilo de juego que conocen muy bien. Van a jugar para ganar también“, expresó sin titubear el experimentado director técnico.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Lo que se dice afuera no cuenta para mí. Estoy concentrado con el grupo, tenemos confianza por lo que hemos hecho, pero respetamos a todos los equipos“, sostuvo el entrenador francés. Y por último, manifestó: “Cada partido es muy difícil y contra Paraguay también lo va a ser“.

#VsSportsSomos26 | "No es un equipo agresivo nada más, tienen calidad…"



Las palabras de Didier Deschamps, entrenador de la selección francesa, en exclusiva con VS Sports, sobre el duelo ante la Albirroja por 8vos de final de la Copa del Mundo.#Mundial07 pic.twitter.com/SInKltVOHU — Vs Sports (@SomosVsSports) July 3, 2026