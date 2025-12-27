Es tendencia:
Pierre Gasly puso en alerta a Franco Colapinto y el resto de la Fórmula 1: “Tan preparado como pueda”

El francés y una advertencia a sus 21 rivales en la parrilla de cara a la Fórmula 1 2026.

Por Germán Celsan

Pierre Gasly, con grandes expectativas personales para el 2026
© GettyPierre Gasly, con grandes expectativas personales para el 2026

El 2025 fue posiblemente el año más duro para Pierre Gasly como piloto en la Fórmula 1 desde que abandonó Red Bull Racing. Y mucho tiene que ver con la decisión extrema de Alpine de dejar de lado el auto y las mejoras, pensando en el desarrollo del monoplaza para encarar el 2026 y las nuevas reglamentaciones de la categoría.

El francés, al igual que Franco Colapinto como segundo piloto, se vio obligado a correr con un auto inferior y atenerse a las consecuencias que eso significa: incapacidad de pelear por victorias o podios y resignarse a deambular por el circuito sin rumbo en la mayoría de los Grandes Premios.

Pero eso se soportó porque hay un claro objetivo en mente: ser candidato en 2026. Y, con ello como guía, Gasly advirtió a todos sus rivales, incluyendo al argentino, su compañero de equipo: “Pueden estar seguros de que seré uno de los pilotos que más se esforzará“, señaló en declaraciones recopiladas por PlanetF1.

Pierre Gasly y un divertido posteo en su cuenta que, de paso, le pone presión a Alpine

Pierre Gasly afirmó que será el piloto más preparado y que más trabajará para el 2026. (Prensa Alpine)

“Sé que es una gran oportunidad para el equipo, y para mí”, destacó el francés sobre lo que significa el inicio de la temporada 2026. Y afirmó: “Luego de la temporada que tuve, estoy más ansioso que nunca por redimirme. Porque sé lo que está por venir, sé lo mucho que ha trabajado el equipo este año y lo mucho que ha sacrificado en pos de los beneficios del próximo año. Por eso estaré tan preparado como pueda como piloto.”

Los números de Gasly en 2025

Pierre Gasly terminó la temporada 2025 en el puesto 18 del campeonato de pilotos, con 22 puntos. El francés finalizó por delante únicamente de Franco Colapinto, y Jack Doohan, sus compañeros de equipo que no sumaron, y del novato de Sauber, Gabriel Bortoleto, que acumuló 19 puntos.

Gasly fue el único piloto que sumó puntos para Alpine, pero ni así fue una buena temporada para él. (Getty)

En cuanto a resultados, su mejor carrera fue el Gran Premio del Reino Unido en Silverstone, en el que finalizó sexto. También sumó en Bahréin (7º), España (8º), Bélgica y Brasil (10º en ambos). En contraparte, quedó fuera de los puntos en 19 carreras, tres de las cuales lo vieron abandonar.

En síntesis

  • Pierre Gasly aseguró que será el piloto “más preparado” para el 2026.
  • En 2025, Gasly apenas sumó 22 puntos para la temporada, aunque fueron todos los que sumó Alpine.
  • El equipo Alpine sacrificó el desarrollo del monoplaza actual para priorizar la temporada 2026.
germán celsan
Germán Celsan

