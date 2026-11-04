Colapinto está en el Top 10 del Campeonato de Destructores de la F1: los millones que pagó Alpine

El piloto argentino sufrió su accidente más grave de la temporada en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El Mundial de Pilotos 2026 de la Fórmula 1 se definió luego del Gran Premio de México con la consagración de Kimi Antonelli. Sin embargo, todavía resta que se defina el Campeonato de Constructores y el de Destructores.

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El de Constructores es el que define qué equipo consigue más puntos en la temporada, mientras que el de Destructores es un ranking informal que indica cuál es el piloto que más daños provoca a lo largo del año.

De más está señalar que ningún piloto quiere ganar el Campeonato de Destructores. Sin embargo, por ahora Franco Colapinto está lejos de la cima: ocupa el puesto 10 y está por debajo de Pierre Gasly, quien marcha segundo en esta tabla.

Franco Colapinto tuvo un accidentado GP de Brasil en 2025 (Getty Images)

Tabla del Campeonato de Destructores 2026

Foto: Formula 1 Dashboard

Colapinto ocupa el puesto 10 de la tabla del Campeonato de Destructores, un ranking liderado por Oliver Bearman (Haas). Hasta el momento, Alpine tuvo que pagar 1.2 millones de dólares por los daños del argentino, mientras que por los daños ocasionados por Pierre Gasly desembolsaron 2 millones.

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En síntesis