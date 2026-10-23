Colapinto no pudo con Gasly: Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Estados Unidos

Se disputó la primera sesión del fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

El Gran Premio de Estados Unidos 2026 ya está en marcha. Tras un fin de semana sin actividad, los pilotos de la Fórmula 1 salieron este viernes al Circuito de las Américas (COTA) en el marco de la Práctica Libre 1 de Austin.

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De esta manera, se le dio inicio oficialmente a la gira americana y había grandes expectativas por lo que podía llegar a hacer Franco Colapinto. Sin embargo, el piloto argentino deberá afrontar una penalización de 10 posiciones en la parrilla del domingo.

En lo que respecta a la Free Practice 1, Colapinto finalizó en el puesto 17, dos posiciones por debajo de su compañero de equipo, Pierre Gasly. No obstante, es importante aclarar que difícilmente veamos a Franco en los primeros puestos durante las prácticas libres, ya que la lógica indica que trabajará en ritmo de carrera.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Estados Unidos

Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Colton Herta (Cadillac) Alexander Albon (Williams)

Charles Leclerc fue el más rápido de la Práctica Libre 1 (Getty Images)

Cronograma completo del GP de Estados Unidos de la F1

Viernes 23 de octubre Práctica Libre 1: 14.30hs | DISPUTADA Práctica Libre 2: 18hs

Sábado 24 de octubre Práctica Libre 3: 14.30hs Clasificación: 18hs

Domingo 25 de octubre Carrera: 17hs

