Colapinto no pudo con Gasly: Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos 2026 ya está en marcha. Tras un fin de semana sin actividad, los pilotos de la Fórmula 1 salieron este viernes al Circuito de las Américas (COTA) en el marco de la Práctica Libre 1 de Austin.
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De esta manera, se le dio inicio oficialmente a la gira americana y había grandes expectativas por lo que podía llegar a hacer Franco Colapinto. Sin embargo, el piloto argentino deberá afrontar una penalización de 10 posiciones en la parrilla del domingo.
En lo que respecta a la Free Practice 1, Colapinto finalizó en el puesto 17, dos posiciones por debajo de su compañero de equipo, Pierre Gasly. No obstante, es importante aclarar que difícilmente veamos a Franco en los primeros puestos durante las prácticas libres, ya que la lógica indica que trabajará en ritmo de carrera.
Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Estados Unidos
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Carlos Sainz (Williams)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Colton Herta (Cadillac)
- Alexander Albon (Williams)
Charles Leclerc fue el más rápido de la Práctica Libre 1 (Getty Images)
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Cronograma completo del GP de Estados Unidos de la F1
- Viernes 23 de octubre
- Práctica Libre 1: 14.30hs | DISPUTADA
- Práctica Libre 2: 18hs
- Sábado 24 de octubre
- Práctica Libre 3: 14.30hs
- Clasificación: 18hs
- Domingo 25 de octubre
- Carrera: 17hs