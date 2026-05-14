Cómo ver las 24 horas de Nürburgring con Max Verstappen: horarios y transmisión en vivo

Este fin de semana Max Verstappen se estrenará en una de las carreras más importantes del mundo: la edición número 54 de las 24 horas de Nürburgring, una de las carreras que forma el pilar de las competencias de resistencia.
El tetracampeón de la Fórmula 1 competirá con su propio equipo, el Verstappen.com Racing, junto al austríaco Lucas Auer, el francés Jules Gounon y el español Daniel Juncadella. Entre ellos cuatro se turnarán al frente de un Mercedes AMG GT3 para completar la carrera.
El Mercedes AMG GT3 que pilotará Max Verstappen en su debut en Nurburgring. (Prensa Verstappen Racing)
Cómo y dónde ver las 24 horas de Nürburgring
Las 24 horas de Nürburgring se podrán ver a través del canal de YouTube de nurburgring_official, de forma abierta y gratuita en todo el mundo.
Los horarios de las 24 horas de Nürburgring
Jueves 14 de mayo
- Clasificación 1: 08:15 horas
- Clasificación 2: 15:00 horas
Viernes 15 de mayo
- Top Qualy 1: 05:15 horas
- Top Qualy 2: 06:05 horas
- Clasificación 3: 07:00 horas
- Top Qualy 3: 08:35 horas
Sábado 16 de mayo
- Warm Up: 05:00 horas
- Vuelta de Formación: 09:40 horas
- Carrera principal de las 24 horas de Nürburgring: 10:00 horas
Domingo 17 de mayo
- Bandera a cuadros: 10:00 horas
Todos los horarios corresponden a la República Argentina