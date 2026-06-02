Ibrahim Maza, el enganche de Argelia que comparan con Maradona y enfrentará a la Argentina de Messi en el Mundial 2026

Le apodan “Mazadona” por su talento y desequilibrio. Nacido en Alemania y figura emergente del Bayer Leverkusen, es uno de los futbolistas que prometen en la Copa del Mundo.

No resulta común que a un futbolista de 20 años le pongan un apodo asociado a Diego Maradona. Mucho menos en Argelia. Pero Ibrahim Maza consiguió algo todavía más difícil: hacer que ese sobrenombre, en su tierra natal, no suene exagerado. Porque hace tiempo dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los jóvenes que más expectativa generan en Europa.

Tras una temporada afianzado en la Bundesliga con la camiseta de Bayer Leverkusen, ahora tendrá el escenario perfecto para terminar de demostrarlo: el Mundial 2026, donde el destino le preparó al chico que comparan con Maradona un desafío particular: debutar en el grupo J frente a Argentina, la nación donde nació el ídolo al que intenta homenajear partido a partido.

En Argelia lo bautizaron “Mazadona”. Sí, una mezcla inevitable entre su apellido y el Diego. El apodo nació por su forma de jugar: gambeta, conducción y personalidad. Virtudes que empezaron a llamar la atención desde muy joven y que hoy lo transforman en una de las cartas más peligrosas los “Zorros del Desierto”.

Como bien anticipa el sobrenombre, Maza se mueve principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también puede arrancar desde un costado. Su gran diferencia con Diego aparece en el perfil: es derecho. Pero sabe usarlo. En Europa ya figura entre los Sub-21 con mejores estadísticas en duelos ofensivos ganados y pases clave hacia el área, además de contar con una pegada que suele hacer daño desde media distancia. Su crecimiento también se refleja en la selección, donde empezó ya es visto como uno de los líderes del recambio generacional.

De Berlín a Argelia

Categoría 2005, Maza nació y creció en Berlín dentro de una familia atravesada por distintas culturas. Su padre es argelino; su madre, vietnamita. Entre esos dos mundos apareció el fútbol como idioma común. Antes de los estadios y las luces, estuvieron las calles de la capital alemana, donde pasó gran parte de su infancia jugando con una pelota hasta que Hertha Berlín lo sumó a sus inferiores.

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Fue cuestión de tiempo para que el profesionalismo le tocara la puerta. El día llegó en 2023 y frente al Bayern Múnich. No obstante, recién a las pocas semanas ya había dejado su huella en la historia del club: con apenas 17 años se convirtió en el goleador más joven del Hertha en Bundesliga.

Su impacto en sus primeros meses fue tal que, pese a que el equipo terminó descendiendo, Bayer Leverkusen pagó 12 millones de euros para ficharlo. Hoy, apenas un año después, su valor de mercado ya ronda los 45 millones en los sitios especializados y desde Europa aseguran que tendría varios pretendientes a a su desempeño durante el Mundial.

Ibrahim Maza, una de las piezas peligrosas de Argelia (Getty Images).

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El partido que lo acercó definitivamente a Argelia

Aunque nació y se formó futbolísticamente en Alemania, Maza siempre tuvo claro qué camiseta quería defender. Y buena parte de esa decisión nació una noche de Mundial. En Brasil 2014, Argelia estuvo a centímetros de eliminar a Alemania en octavos de final. Mientras el futuro campeón sufría muchísimo más de lo esperado, un Ibrahim de apenas nueve años miraba el partido completamente atrapado por la intensidad y la valentía de los “Zorros del Desierto”. Aquella derrota terminó significando mucho más que una eliminación.

“Fue inspirador y me dio la confianza de que algún día yo también podría jugar al máximo nivel”, recordó tiempo después en una entrevista con FIFA. En esa misma charla agregó una frase que resume perfectamente su vínculo con la selección africana. “Fue entonces cuando comprendí lo que significaba ser argelino y defender los colores de mi nación”, confesó.

Argelia no llega al Mundial con el cartel de favorita, pero sí con varios futbolistas jóvenes que atraviesan un gran presente en Europa. Y entre todos ellos, Maza parece ser el nombre más preparado para dar el salto definitivo. El debut será nada menos que contra la Selección Argentina de Lionel Messi, el próximo 16 de junio en Kansas City. Un escenario ideal para demostrar que “Mazadona” dejó de ser un juego de palabras y que está decidido a confirmar que su explosión es una realidad.

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