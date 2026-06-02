Breel Embolo corre el riesgo de perderse el Mundial 2026 por la falta de documentos

El seleccionado viajó hacia California, pero con la ausencia de uno de sus mejores futbolistas. ¿Dirá presente en la Copa del Mundo?

En las últimas horas, la Selección de Suiza emprendió su viaje para cruzar el Oceáno Atlántico, atravesar todo Estados Unidos y alojarse en el estado de California. Pero lo tuvo que hacer con un futbolista menos de los convocados por el entrenador Murat Yakin.

Resulta que el delantero Breel Embolo, de 29 años y que defiende la camiseta de Stade Rennes, no pudo subirse al avión porque “su expediente Esta volvió a ser objeto de un examen complementario” luego de que “seguía aprobada hasta esta mañana”, reveló la Asociación Suiza de Fútbol.

Este sistema automatizado que verifica si los viajeros exentos de visado pueden ingresar en Estados Unidos, “a las 10:30 nos informaron de que su expediente Esta volvió a ser objeto de un examen complementario”, añadieron en un comunicado formal para dar a conocer la situación de Embolo.

El organismo suizo, aseguró que se encuentran “actualmente en contacto con las autoridades competentes”, además de que el ariete nacido en la ciudad camerunesa de Yaundé, pero con nacionalidad suiza, “se unirá al equipo hoy mismo o mañana”.

One seat empty, but not for long😉

See you soon @BreelEmbolo97✈️ pic.twitter.com/AVb8DnQ6KL — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 2, 2026

El fixture de Suiza en el Mundial 2026

Suiza integra el Grupo B del Mundial 2026 junto a Canadá, Qatar y Bosnia-Herzegovina. Sus partidos de la fase de grupos, en horario de Argentina, son los siguientes:

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Sábado 13 de junio – Qatar vs. Suiza – 16:00 (hora de Argentina) – San Francisco Bay Area Stadium

– Qatar vs. Suiza – (hora de Argentina) – San Francisco Bay Area Stadium Jueves 18 de junio – Suiza vs. Bosnia-Herzegovina – 16:00 (hora de Argentina) – Los Angeles Stadium

– Suiza vs. Bosnia-Herzegovina – (hora de Argentina) – Los Angeles Stadium Miércoles 24 de junio – Suiza vs. Canadá – 16:00 (hora de Argentina) – BC Place, Vancouver

Los convocados de Suiza para el Mundial 2026

ARQUEROS: Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient). DEFENSORES: Manuel Akanji (Internazionale), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis) y Silvan Widmer (Mainz 05).

Manuel Akanji (Internazionale), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis) y Silvan Widmer (Mainz 05). VOLANTES: Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) y Denis Zakaria (Mónaco).

Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) y Denis Zakaria (Mónaco). DELANTEROS: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Rubén Vargas (Sevilla), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf) y Johan Manzambi (SC Freiburg).

Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Rubén Vargas (Sevilla), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf) y Johan Manzambi (SC Freiburg). DT: Murat Yakin.

DATOS CLAVES

Breel Embolo no viajó a Estados Unidos con la Selección de Suiza.

no viajó a Estados Unidos con la Selección de Suiza. El expediente Esta del jugador fue sometido a un examen complementario automatizado.

del jugador fue sometido a un examen complementario automatizado. Stade Rennes es el equipo donde juega el delantero de 29 años.