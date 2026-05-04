Con un palito a Gasly, Briatore quedó fascinado con Colapinto tras el GP de Miami: “Es lo que necesitamos”

Franco Colapinto tuvo la jornada que tanto esperó en Alpine. El argentino terminó séptimo en el GP de Miami luego de largar en la octava posición, sumó puntos y dejó en claro que está para batallar directamente contra los pilotos de las escuderías de segundo orden.

Quien tuvo una carrera bastante más complicada fue Pierre Gasly, su compañero de escudería que lamentablemente no pudo completar las vueltas porque volcó luego de una mala maniobra de Lawson. En diálogo con la prensa presente en Miami, Flavio Briatore analizó lo realizado por Alpine.

¿Qué dijo Briatore sobre Colapinto?

Flavio Briatore afirmó: “Franco ha cerrado una semana muy buena, durante la cual ha ofrecido actuaciones a la altura de lo que esperamos de él en cada fin de semana de carrera. El coche es competitivo y son estas actuaciones las que necesitamos semana tras semana, por parte de los dos pilotos y de todo el equipo, para alcanzar nuestros objetivos“

Franco Colapinto en el GP de Miami. (Foto: Getty).

Briatore analizó el GP de Gasly

“Para Pierre, el resultado es decepcionante, ya que el coche estaba claramente en condiciones de sumar puntos aquí; por lo tanto, hemos perdido esta oportunidad debido a un incidente que podría haberse evitado, con Pierre siendo víctima de un grave error de juicio por parte de otro piloto. Nos alegra que Pierre haya salido ileso, gracias a la seguridad que ofrece la Fórmula 1 moderna”, dijo Briatore, el Asesor Ejecutivo de Alpine.

Buenas expectativas pensando en Canadá

El fin de semana del 24 de mayo se correrá el GP de Canadá y Briatore se muestra ilusionado para lo que viene: “Ocupamos la 5ª posición en el campeonato de constructores y miramos hacia el futuro, no hacia el pasado, en cuanto a lo que podemos lograr. Tenemos mucho que analizar en las dos semanas previas al Gran Premio de Canadá, especialmente en lo que respecta a algunos de los nuevos elementos del coche que quizá no hayan aportado a Pierre la ganancia de rendimiento que esperábamos”.

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