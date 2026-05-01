Flavio Briatore elogió al público argentino por el apoyo a Colapinto y se ilusionó con un GP en el país: “Sería muy feliz”

Flavio Briatore volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena de la Fórmula 1. En medio del Gran Premio de Miami y tras el impacto que generó el fenómeno alrededor de Franco Colapinto con su evento en Buenos Aires, el dirigente de Alpine no ocultó su sorpresa por la magnitud del apoyo local y hasta se ilusionó con un posible regreso del calendario al país.

“Esperaba más gente en el Road Show… al menos un millón, ja. Sinceramente, fue una locura. Cuando Franco me envió el video no lo podía creer“, expresó en diálogo con Fox Sports, refiriéndose al multitudinario evento que tuvo como protagonista al piloto argentino.

El italiano también hizo foco en el fanatismo que rodea al automovilismo en el país y en la figura de Colapinto. “Es realmente difícil entender la pasión de los argentinos por la Fórmula 1, primero, y segundo la forma en que Franco fue una estrella en ese evento. Fue increíble. Es muy bueno para él ver cómo todo el país lo apoya. Espero que el país también empuje al auto”, agregó, mezclando elogio con una cuota de humor.

Ese entusiasmo incluso lo llevó a abrir la puerta a una posibilidad que hace tiempo sobrevuela en el ambiente: el regreso de la máxima categoría al país. “¿Por qué no? Estuve en la Argentina en 1991, 92… la última carrera. Fue estupendo. Pasamos momentos fantásticos y, claro, sería muy feliz si volvemos a correr en la Argentina. Tienes que hablar con Stefano”, lanzó, en referencia a Stefano Domenicali, actual CEO de la categoría.

Mientras tanto, Briatore también analizó el presente de Alpine en Miami, donde la escudería introdujo algunas mejoras técnicas en busca de dar un salto de rendimiento. En ese contexto, volvió a respaldar a Colapinto. “Debe concentrarse, solo necesita que el talento guíe el auto y no preocuparse por lo que hacen los demás. Ahora no hay problema, tenemos repuestos suficientes… es libre de correr como quiera”, señaló.

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Tras el apoyo, el argentino le respondió dentro de la pista: logró su primer top 10 desde que corre con Alpine y largará la Sprint desde la 8° posición. “Haber empezado muy bien es bueno. Falta mucho por entender todavía, pero va todo encaminado. Vamos por más. Seguimos”, declaró el pilarense, ilusionado al igual que Briatore y toda la escudería.

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