Corrió en Fórmula 1, duró apenas una temporada y ahora iniciará su carrera como boxeador

La Fórmula 1 es un deporte sumamente elitista, sólo 20 pilotos en el mundo logran subirse cada año a un monoplaza y competir en la categoría más grande del automovilismo en el planeta. Es por ello que muchos, incluso aquellos que tienen la oportunidad en algún momento, terminan quedando en el camino.

Uno de los casos más emblemáticos del último tiempo es el de Nikita Mazepin, un ex piloto ruso que pasó por la escudería Haas cuando, curiosamente, su padre era el máximo inversor. Mazepin corrió con Haas en 2021, pero cuando se desató la invasión rusa en Ucrania, la F1 y la escudería cortaron todos los lazos con Rusia. Eso resultó en la salida de Ural Kali, main sponsor de Haas, y el apoyo para que Nikita sea uno de sus pilotos.

Y Haas no hizo muchos esfuerzos por retenerlo: en su temporada debut, Mazepin no sumó puntos, se retiró en cinco carreras por accidentes y perdió regularmente con Mick Schumacher, su compañero de equipo. La oportunidad no volvió a aparecer, y tras algunas presentaciones en otras categorías de autos prototipo y endurance, Mazepin está listo para su próximo desafío lejos de las pistas: en el ring.

Nikita Mazepin corrió en la temporada 2021 con Haas, sin sumar puntos y chocando en cinco carreras.

Ser boxeador, el primer paso de su nuevo objetivo

En su cuenta de Instagram, Nikita Mazepin reveló que en este 2025 debutará como boxeador y que planea convertirse en un “atleta híbrido”, y participar en cinco deportes diferentes a lo largo del año. “El combate de boxeo tendrá lugar en otoño del 2025 (entre septiembre y diciembre), espero que todo vaya bien”, expresó.

Mazepin planea hacer múltiples deportes este año, incluyendo boxeo.

“Este año planeo participar en cinco competiciones de deportes diferentes”, explicó. Y luego admitió que las disciplinas restantes serán un triatlón clásico, con maratón, bicicleta y natación, y para no dejar fuera el automovilismo, correrá en una disciplina que se lleva a cabo en las dunas desérticas a bordo de un buggy.

Puede que la F1 ya sea parte del pasado de Mazepin, y que su historia en la categoría no sea recordada, pero parece ya haber pasado la página y pensar en otras cosas a las que dedicarse. Los recursos están y con apenas 25 años, tiene la oportunidad de reinventarse luego de esa etapa.